El Teniente abre a vecinos histórica casa patrimonial de Coya

Como parte del plan de apertura de sus activos a las comunidades cercanas a sus operaciones, Codelco División El Teniente inició el 7 de octubre pasado un programa de visitas que llevará cada viernes a la Casa 100 de Coya, a vecinos y vecinas principalmente adultos mayores, de Doñihue, Rancagua, Machalí, Olivar, San Antonio y Alhué.

Ubicada a 24 kilómetros al oriente de Rancagua y levantada a partir de 1927 en medio de un extenso jardín de árboles y plantas nativas de la zona, la Casa 100 es una típica construcción del centro sur estadounidense, donde la madera de pino oregón resalta como principal elemento de construcción.

Desde la Nacionalización del Cobre, en 1971, la casa se transformó en residencia de connotados líderes, en lugar de descanso de las máximas autoridades del país, y actualmente en un sitio de alto valor patrimonial para la región de O’Higgins.

Territorio con historia

Cristián Sanhueza, director de Desarrollo Comunitario de El Teniente, destacó que “Esta Casa 100 que es un activo patrimonial, ubicada en un lugar rodeado de naturaleza, de un entorno limpio y bonito, con áreas verdes, llama a conocer un territorio que tiene mucha historia y a la vez, llama a la tranquilidad. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día, principalmente con los adultos mayores, que estuvieron mucho tiempo encerrados en sus casas durante la pandemia y hoy pueden disfrutar con nosotros de este espacio”, dijo.

El plan de la minera es llevar de aquí a diciembre a Coya a cerca de 400 vecinos y vecinas coordinados a través de sus juntas de vecinos u organizaciones sociales de base comunal. El recorrido parte a las 9 de la mañana cuando buses dispuestos por la División trasladan a los invitados desde su comuna de origen hasta la Casa 100. Posteriormente, se les da la bienvenida y una charla explicativa y luego se dirigen a un recorrido guiado por las dependencias de la vivienda. La jornada termina a las 13 horas, cuando se desplazan hasta la Hacienda Cauquenes, también de propiedad de El Teniente ubicada en Requínoa.

Vecinos y vecinas destacan iniciativa

Ema Abaitúa, presidenta de la Junta de vecinos Rinconada de Doñihue, valoró la invitación y comentó que “Es muy importante que se abran estos espacios para los vecinos que no conocen este lugar tan lindo y aprendan también, el cuidado que le da Codelco a la casa. Conocer que allí estuvieron presidentes y otras autoridades fue maravilloso. Quedamos encantados con un lugar tan hermoso”.

La secretaria de la junta de vecinos Rinconada de Doñihue, Nancy Córdoba, contó que “Me gustó todo el recorrido. Cuando entramos nos sacamos fotos y ver el parque, los árboles y los animales alrededor fue muy lindo. Me alegra que esto se repita para más vecinos y vecinas porque es historia pura. Me trajo mucha nostalgia y me gustó mucho la experiencia”.