Entrega de subsidios permitirá renovar 73 nuevos colectivos

Blanca Vargas-una de las beneficiarias- recibió 2 millones de pesos para renovar uno de sus tres colectivos. Comenzó en el negocio hace dos años, luego de divorciarse y quedar al cuidado de sus cuatro hijos. "Me quedó el 50% de la casa matrimonial, la vendí y usé ese dinero para comprar los tres colectivos", recuerda la beneficiaria, agregando que "Eran autos viejos y yo no tenía posibilidades económicas de cambiarlos y gracias a este programa he podido renovar dos de mis tres vehículos-uno este año y otro el año pasado- lo que me da una tranquilidad enorme, porque con los autos antiguos se corre mucho riesgo de que queden en panne y eso implica quedarme sin sustento y además tener que gastar en su arreglo, por lo tanto, para nosotros este programa representa una gran oportunidad".

Esta segunda entrega, que completa el listado de beneficiarios de este año, fue realizada en el salón O'Higgins de la Intendencia, y estuvo encabezada por el Intendente Pablo Silva Amaya, junto con el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Francisco Lara Acevedo, y autoridades regionales.

El programa "Renueva tu Colectivo", creado en 2015, ha entregado cerca de 3 mil millones de pesos derivados de la Ley de Subsidio al Transporte Público, conocida también como Ley Espejo del Transantiago, favoreciendo a la región con una de las flotas de colectivos más renovadas del país.

La iniciativa permite postular a los dueños de colectivos, cuyos vehículos tengan más de cuatro años, con inscripción vigente en el Registro de Transporte Público (en una oportunidad por lo menos), dentro de los últimos 18 meses contados desde la fecha de postulación.

Los nuevos vehículos cuentan con la normativa Euro 4, lo que se traduce en mejoras considerables en cuanto a seguridad y emisión de gases contaminantes. Al fomentar la renovación de la flota, hay beneficio directo al medioambiente y a la seguridad del chofer y los pasajeros./

