Entregan lentes a usuarios de la atención primaria de salud

Un grupo de usuarios de la Atención Primaria de Salud de San Fernando recibió de parte de la Corporación Municipal más de 200 pares de lentes, tanto para leer como para uso diario, en una ceremonia que tuvo lugar en la Casa de la Cultura.

El jefe del Departamento de Salud de la Corporación Municipal, Leonardo Gaete, destacó que esta iniciativa fue posible gracias a la firma del Convenio Programa de Resolutividad, entre el alcalde Luis Berwart y el Servicio de Salud de la Región de O'Higgins.

El directivo agregó que "Con los años la visión se va deteriorando y muchas veces la gente no tiene los recursos para consultar un especialista de manera particular y tampoco para adquirir los lentes. Por ello, es que nuestros usuarios valoran de sobremanera la labor que realiza el alcalde Luis Berwart por mejorar la atención primaria de salud, que recibe la mayoría de la comunidad de San Fernando".

Gaete, quien estaba acompañado del jefe de Finanzas de la Cormusaf, Leonidas Quiroga, explicó que "Iniciativas como estas mejoran la atención y calidad de vida de los usuarios de la Atención Primaria de Salud en nuestra comuna".

Quien también se refirió al tema, fue el usuario Rogelio López, al manifestar que "El procedimiento para obtener los lentes fue muy expedito. Primero fui al médico, siendo derivado a un oftalmólogo que me recetó dos lentes".

López agregó que "Quiero agradecer al alcalde Berwart por esta gran gestión, que beneficia a la gente que no tiene los recursos para comprar sus lentes ni para pagar por una consulta oftalmológica".

En tanto, la señora María Díaz Carrasco, expresó que "La directora del Cecosf San Juan me inscribió, siendo atendida muy bien. Estoy muy agradecida de quienes han hecho posible que pudiera contar con mis lentes, partiendo por Don Luis Berwart".

Otra de las beneficiarias es Rosa Gálvez, quien aseguró que "Fui al doctor y me recetó lentes, por lo que me dio una interconsulta, no debiendo esperar mucho para que me dieran hora y contar después con mis nuevos lentes"./

