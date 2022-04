Hospital de Lolol implementa test rápidos para pesquisa activa de VIH

Preocupados por el avance en los índices de contagio del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el Hospital de Lolol está desplegando una serie de estrategias que buscan mantener a la comunidad informada respecto a los alcances de esta enfermedad y entregar además la posibilidad de controlarse por medio de exámenes.

La matrona, encargada del programa de VIH del Hospital de Lolol, Carolina Castro, informa que "para este año esperamos hacer mensualmente unos 80 test rápidos para que la población también vaya sensibilizándose, que no piense que este examen es algo tabú, que cuesta realizarlo, sino que conozca esta otra opción, que es mucho más amigable y más rápida. Estos son sangre capilar que se toma igual que los exámenes de la gente diabética, se pincha el costado del dedo, se saca una gota de sangre y se pone en un instrumento que es como un test de embarazo, donde solo con una gota y un reactivo, se puede ver en dos minutos si es que está positivo o negativo, en el caso de que sea positivo se debe tomar sangre venosa y enviar la muestra al ISP para confirmación".

"La idea es poder hacer una pesquisa activa respecto a la población con más factores de riesgo que en este caso serían hombres, entre 25 y 34 años, eso no quiere decir que el examen se lo podemos tomar a cualquier persona que lo solicite, pero la idea es poder aumentar la pesquisa para un rápido diagnóstico y así tener un rápido tratamiento", complementa la profesional.

Otra de las iniciativas, detalla la funcionaria, "Son las mesas informativas, vamos a entregar folletería del uso del preservativo, también vamos a estar enseñando cómo se utiliza en el caso de que asista algún adolescente, también dar a conocer que los hombres también se deben controlar con matrona. Comúnmente se piensa que es solo para las mujeres, los hombres pueden retirar mensualmente preservativos gratis en farmacia (del Hospital de Lolol) y eso va a ayudar a que el uso sea más cotidiano y que obviamente disminuyamos las tasas de infección".

Carolina avisa que "El 14 de abril tenemos una mesa de pesquisa en el frontis de nuestro hospital, que va a ser la primera del 2022 y lo ideal es que esta estrategia se mantenga durante todo el año, realizándola de manera mensual. Las fechas de los otros operativos, las estaremos mencionando en la radio y vamos a estar en una parte visualmente identificable en el frontis del hospital con algún cartel o folletería tratando de captar la mayor cantidad de gente posible".

La encargada del programa en el Hospital de Lolol enfatiza en que la prevención es clave idealmente que comience "Primero en las casas, educando a los adolescentes sobre el sexo seguro, el uso de preservativo es el único método de barrera que va a ayudar a prevenir el contagio de VIH y de cualquier otra enfermedad de trasmisión sexual. Principalmente, debemos dar énfasis en salud a la prevención y educación en una etapa precoz, eso quiere decir a los 15 años o menos, con respecto a la importancia que tiene el uso de preservativo".



Qué es el VIH y cuáles son sus vías de contagio

La profesional de matronería especifica cómo opera esta enfermedad señalando que "El VIH, es el virus de inmunodeficiencia humana que ingresa al cuerpo y tarda un tiempo en hacer efecto, que es bajar nuestra carga de glóbulos blancos, que son nuestras defensas y luego vamos deteriorándonos y finalmente podemos morir de una enfermedad oportunista, cuando este virus está en un lapso de 10 años más o menos en el cuerpo, ya llega a generar la enfermedad llamada SIDA que es la etapa terminal".

La profesional advierte que "Es súper importante recalcar las vías de contagio del VIH, que es el virus que finalmente ingresa al cuerpo, que son por prácticas sexuales inseguras, como el no uso del preservativo, múltiples parejas sexuales, los drogadictos que se inyectan con la misma jeringa y otra vía de contagio menos conocida que es por la lactancia materna, además de las transfusiones de sangre, que es algo que ya no se ve, porque para ser donante hay una verificación súper estricta para que esa sangre no sea transmitida a otra persona".

"Afortunadamente, han habido muchos avances en el tratamiento del SIDA con las terapias antirretroviral, que ayudan a que el VIH pase a ser casi una enfermedad crónica que se puede controlar, disminuye las tasas de mortalidad y mejora la calidad de vida de la gente que está infectada", finaliza Carolina.