Sabemos que la vida es bella

Las muestras de cariño y de profunda lealtad no la olvidaremos nunca como familia .Sabemos que será imposible superar la tristeza, pero sé que tu querido y amado hijo estarás como un ángel de la guarda en la guía de nuestros caminos y destinos.

Que difícil decirte Adiós, que ya no te veremos, qué ya no te sentiremos con tu contagiosa sonrisa, tus buenas vibras. Sera muy difícil no pensar y reflexionar tu lucha por causas nobles y políticas como tu decías. Hace un tiempo que no cruzábamos palabras, tú y tu mundo, yo y el mío...sabemos muy bien lo que sufrías por tu hijo. Estamos ciertos cuánto lo amabas, sabemos de tus sueños y tantos de ellos truncados, sabemos que luchamos con un demonio infinitamente superior en odio y frustración.

Pero sé que tu nos resguardarás para seguir la lucha que tu no pudiste concluir .Porque es cierto hijo "LA DROGA MATA A LA FAMILIA". Y para que nunca más exista llanto en nuestras almas, seguiremos luchando por ti, por muchos y muchos en este mundo.

Senda, Salud y el Estado tienen que mirar el sufrimiento de las familias de Chile . Si hay pandemia esto que vivimos es aún más cruel, porque te mata silenciosamente, como te mató a ti a mi y nuestra familia.

Hijo mío, mi amado Claudio qué difícil es para un padre despedirte, te quiero y te extrañaré hasta el fin de mis días. Donde estés cuídanos y danos mucha energía porque de verdad la necesitaremos demasiado.

Buen viaje, espéranos con los brazos abiertos cuando llegue el día del reencuentro.

Mario González Maturana y familia .