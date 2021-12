Club de Cicloturismo "Pedal 66" cerró año con cicletada navideña

Como todo un éxito fue catalogada la última cicletada realizada en Las Cabras, por el Club de Cicloturismo Pedal 66, donde un grupo de entusiastas vecinos de todas las edades son participes y quienes durante el año son parte de diferentes torneos a lo largo de la región y del país, logrando excelentes resultados para la comuna.

Pero, como cada año y esta vez no fue la excepción, el alcalde de Las Cabras Juan Pablo Flores Astorga, socio de este reconocido club, llegó al punto de partida vestido de Viejo Pascuero, lo que fue un ingrediente más para terminar el año haciendo deporte y entregando la magia de la Navidad a las niñas y niños pertenecientes a este equipo de ciclistas.

Una vez terminado el recorrido por diferentes sectores de la comuna, y sin al ánimo de competencia alguna, el líder comunal manifestó que "Una vez llegamos a esta simbólica carrera de Navidad, disfrazado de Viejo Pascuero, lo vengo haciendo desde que era concejal y no dude ni un segundo en hacerlo ahora como alcalde, y en ese sentido creo que cumplimos, ya que tanto los integrantes y amigos de este club me lo agradecieron, En lo personal, este tipo de iniciativas la aprovecho para compartir directamente con la comunidad lo que me agradecen enormemente".