Estudiantes obtuvieron Premio Sello Santo Tomás

Todos los años, Santo Tomás reconoce a quienes representan de mejor manera los valores de la institución. En el caso de la sede Rancagua, se elige a un estudiante del Centro de Formación Técnica y otro del Instituto Profesional. Junto con obtener buenos resultados académicos, son también un referente para sus pares y profesores en el ámbito del liderazgo y el servicio.

Es así como este premio llegó hasta Pichilemu, a manos de Constanza Valentina Alfaro González, estudiante de Gastronomía Tradicional e Internacional Chilena. La joven de 19 años, actualmente cursa su segundo año, tras haber sorteado varias dificultades por la pandemia. Con mucho esfuerzo, su mamá pudo comprar un computador, pero tuvo varios problemas de conexión para las clases online. Sin embargo, tuvo un destacado rendimiento académico.

En octubre, cuando se retomaron las actividades presenciales, Constanza viajó dos o tres veces a la semana desde Pichilemu a Rancagua. Para llegar a las 08:20 hrs., tenía que salir antes de que se levantara el toque de queda, ya que el trayecto toma alrededor de cuatro horas en bus: "Estoy muy metida en la carrera, siempre quiero aprender cosas nuevas, me gusta compartir, aprender de otras personas y poder ayudar; ellos me pueden ayudar a mí y yo también puedo ayudar a otra gente que tal vez le cuesta más", comenta la estudiante.



"Sigan esforzándose en su día a día"

Por su parte, entre los estudiantes del Instituto Profesional, el premio Sello Santo Tomás fue para Felipe Ignacio Acuña Venegas, estudiante de Ingeniería en Informática. "Me gusta trabajar con computadores, tengo asperger, así que me cuesta un poco socializar con las personas", comenta desde Rengo y reconoce que se ha sorprendido de su experiencia en Santo Tomás: "En la enseñanza media no me llevaba bien con todo el mundo, aquí encuentro que me puedo llevar bien con todos y ha sido distinto a lo que decían los profesores en el colegio, que iba a ser difícil".

Durante la premiación, realizada en la Inauguración de Año Académico 2021, Felipe dedicó unas palabras a sus compañeros: "Quiero tratar de motivarlos a todos a que sigan esforzándose en su día a día, más que por un beneficio material o monetario, es por ser mejor persona de lo que se fue en el día anterior y ser el mejor en lo que uno hace".

Felipe ya terminó su cuarto semestre en la carrera de Ingeniería Informática, lo que le permite optar por una salida intermedia para tener el título técnico de Analista Programador. Para ello, ya realizó su práctica y está a la espera de la defensa de su examen, mientras continúa con sus estudios para terminar la carrera profesional.