UOH organiza el primer Simposio Japonés-Chileno de Robótica de Campo

Los últimos años la robótica ha tenido un impulso importante en campos como la agricultura y la minería, permitiendo que el trabajo de dichas áreas sea aún más preciso y pueda acortar brechas en ámbitos necesarios: tiempo y calidad. Esto gracias a que la tecnología ha realizado grandes avances, dando lugar a máquinas más inteligentes y autónomas que van a expandirse rápidamente en la próxima década, impulsadas por una serie de tendencias.

Este motivo y muchos más, llevó a la Universidad de O'Higgins, en conjunto a la Biblioteca de Congreso Nacional de Chile y el apoyo de la Fundación Japón, a realizar el Simposio Chile-Japón de Robótica, entre el 22 y 24 de marzo del presente año, donde participarán grandes expertos del área.

Rodrigo Verschae, director del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins y gestor del First Japan-Chile Symposium in Field Robotics, señala que sus expectativas sobre la actividad son realmente altas. "Permanentemente nuestra Universidad está buscando el desarrollo de la robótica, particularmente, la robótica de campo con aplicaciones en agricultura y minería. Junto a eso, la Universidad participa en la organización de las Mesas Público-Privada de Robótica, en conjunto con el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés y la Biblioteca del Congreso. En ese contexto, decidimos postular a fondos de la Fundación Japón para organizar eventos internacionales y traer la experiencia de Japón a Chile y al mismo tiempo dar a conocer los avances que se realizan en Chile y otros países", explica.

En el simposio participarán invitados de relevancia internacional, "como el profesor Noboru Noguchi, de la Universidad de Hokkaido, quien es experto reconocido mundialmente en el área de robótica para la agricultura, dirige el laboratorio de robótica de la Universidad de Hokkaido y es director del programa nacional de Japón en innovación en agricultura, pesca y forestal", puntualiza Rodrigo Verschae.

Junto al profesor Noguchi estará presente el profesor Keiji Nagatani, de la Universidad de Tokio y experto en temas de robótica aplicada a los desastres naturales, también vinculada a la reconstrucción luego de los desastres y robótica para estudio de volcanes; y Dr. Satoshi Iida, experto de Kubota S.A., empresa que trabaja con sistemas de agricultura inteligente.

Además, habrá relatores invitados de Latinoamérica. Se trata de Javier Preciozzi y Matías Tailanian, de Uruguay; Miguel Torres Torriti, Stanley Best, Fernando Auat y Rodrigo Verschae, de Chile.

El académico y director del Instituto de Ciencias de la Ingeniería UOH, Rodrigo Verschae puntualiza que esperan que participen, además de académicos, personas que vengan del mundo privado y estudiantes. "Queremos que sea lo más amplio posible y juntar a todos los stakeholders de estas áreas. De igual manera este es un evento abierto al público y gratuito que solo requiere inscripción previa", explica.

Por último, el académico especificó que el objetivo del simposio es "Que se pueda potenciar la investigación sobre robótica en Chile. Es importante tomar en cuenta las experiencias internacionales y ojalá esto nos permita contribuir a la formación de nuevos grupos de trabajo a nivel nacional, principalmente entre las universidades que desarrollan robótica, otras asociaciones y el mundo empresarial".

Quienes deseen inscribirse en el simposio, pueden hacerlo acá: Registration Form for the First Japan-Chile Symposium in Field Robotics 2021 (google.com)

Más información: https://sites.google.com/uoh.cl/fieldrobot2019