¿Cómo cuidarse del COVID-19 durante las vacaciones?

Marlenne Macaya, directora del Magíster en Salud Pública de la Universidad Católica del Maule advierte que las altas temperaturas no implican la inactivación del virus y hace un llamado urgente a la ciudadanía a la toma de conciencia.

En la Región del Maule son más de 26 mil 900 los casos de COVID-19, cifra a la que se llegó luego de que el 3 de enero se registraran 471 contagios, cifra récord en los nueve meses de pandemia y que la ubicó como la zona con el mayor nivel de casos en todo el país.

Una situación que se vive justo en el marco de las vacaciones del verano y que recuerda lo ocurrido en Europa hace unos meses. Marlene Macaya, directora del Magíster en Salud Pública de la Universidad Católica del Maule (UCM), explicó que las altas temperaturas no disminuyen la posibilidad de contagio. "Nada asegura que el virus va a estar inactivo, por tanto, este no debe ser un factor a considerar para relajarnos en algún sentido".

La especialista hizo hincapié en que "Las medidas que se nos han ido recordando una y otra vez son las más efectivas: lavado de manos permanente y, cuando no se dispone de agua y jabón, el uso de alcohol gel. El uso de la mascarilla debe ser obligatorio y mantener el distanciamiento físico, respetando los aforos permitidos, así como las restricciones de movilidad que cada fase nos impone según la comuna".

El Permiso de Traslado para Vacaciones ya se encuentra disponible y es por ello que Macaya recomienda "Opta por un recinto cerrado de uso más privado, como una cabaña para uso familiar y no de uso compartido, por ejemplo. Quienes tienen la opción de viajar al extranjero deben también recordar las medias de retorno al país".

Estos requisitos sanitarios fueron modificados recientemente por el Ministerio de Salud ante la identificación de la nueva cepa en el Maule. Por lo anterior, a partir del 7 de enero, a las 5:00 horas, chilenos y extranjeros residentes deben presentar un examen PCR negativo tomado hasta 72 horas antes del retorno; hacer una cuarentena obligatoria de 10 días que puede finalizar al séptimo si se obtiene un resultado negativo de un PCR hecho en territorio nacional.

Respecto a la limpieza de los recintos que las familias arrienden, Marlenne Macaya indica que "Los espacios deben estar ventilados, sobre todo aquellos que son de uso compartido o donde permanecen en contacto estrecho las personas. La desinfección con cloro es bastante efectiva y con ello es suficiente, además se debe hacer un aseo prolijo del lugar antes de su uso".

Macaya advirtió que "La llegada de la vacunación al Maule no asegura que no nos vayamos a contagiar, por tanto, no se deben reemplazar las medidas de seguridad. La directora del Magíster en Salud Pública hizo un enérgico llamado a la población al autocuidado y a la responsabilidad: "Hay un agotamiento importante de todos los profesionales que están combatiendo la pandemia, ojalá las personas tomen conciencia de que esta es una situación muy alarmante y que, de alguna manera, vemos lo que ha pasado en otros países cuando se relajan las medidas. Este es un trabajo conjunto entre los profesionales y la ciudadanía, solo se logra el objetivo si todos aportamos a ello".