Publicista Diego Pallamar lanzó su primer libro "El Naranjal"

"No sabría decir el momento exacto en que comencé a escribirlo, se fueron juntando diferentes ideas y relatos personales. Por mi trabajo, necesito andar siempre con una croquera o agenda para tomar apuntes, escribir ideas y comenzar a bosquejarlas, son puros garabatos en realidad, pero por la parte de atrás siempre estoy escribiendo relatos, frases, dichos y pequeños conceptos que giran en torno a ese lugar para mi tan especial llamado "El Naranjal". Digamos que este libro tampoco es una tremenda obra literaria, no, no, no, es más bien un "fotolibro" que reúne cerca de 50 fotografías inéditas de mi ya mencionado pueblito".

Respecto a la reunión del material, Diego nos cuenta que este libro se comenzó a gestar mucho antes incluso de que él se lo propusiera: "Por ahí hay fotos que tienen más de 10 años, cuando mi santa madre me regaló con mucho esfuerzo mi primera cámara fotográfica. No se detalla exactamente en cada hoja la fecha de todas las postales, pero más o menos desde ahí que vengo reuniendo material para este libro, sin saber que terminarían ahí por supuesto. Por otro lado, obviamente hay algunas que fueron tomadas, realizadas y pensadas exclusiva y únicamente para sumarlas aquí, ahí agradezco también la colaboración de mi gran amigo Miguel Henríquez quien con su drone me siguió el jueguito ayudándome a realizar algunas capturas aéreas que terminaron de cerrar esta lluvia de ideas nostálgicas".

Agrega que "Yo sé que cada rincón de este lugar tiene un nombre y miles de historias, aunque no lo creas son muchos lugares, además, pero no me quise detener ahí, más bien me quise detener en lo emocional que representa para mí el haber nacido y crecido en El Naranjal. Apelé a la nostalgia de principio a fin, esto lo respeté tan al pie de la letra, que te hago un recorrido de forma literal desde donde comienza, hasta donde termina en cuanto a mapas. No te imaginas la cantidad de historias y anécdotas que me quedaron por contar, imagínate que me encanta escuchar a los viejitos y compartí con muchos durante mi niñez, entonces de ahí salen bastantes cosas buenas, pero en esta pasada me hacían perder un poco el foco".

"Coco", es una de las mentes creativas tras reconocidas marcas, trabajo que él mismo prefiere no detallar, "El libro es lo que nos convoca, déjenme sentirme escritor- autor un momento (sonríe) es que de verdad es el trabajo más importante, emocionante y satisfactorio que he realizado". Cuando le preguntamos sobre futuros proyectos similares muy emocionado sostiene que "Tal como dije, hay tantas historias que quedaron por uno u otro motivo fuera de este libro que siento se podría hacer hasta una segunda, tercera parte y más, pero por ahora no está en mis planes. Es trabajo de años, aunque para muchos no lo parezca, no es llegar y decir quiero hacer un libro y fin, es pega, es plata, es tiempo. Pero esto es adictivo, así que seguro sale algo más por ahí".

Para finalizar nos comenta que "No conté hasta ahora con algún financiamiento especial, ni ayuda de terceros, etc. esto es amor al arte puro, y lo digo muy orgulloso, autogestión total en mi primer proyecto editorial. Agradezco la paciencia y dedicación que me entregó Juan Pidal, dueño de Gráfica San Cristóbal, a quien apenas le conté sobre este proyecto me dijo vamos. Sumo a esta cadena de agradecimientos a mis amigos Rumy Caballero, Patricio Ortega, Damián Chávez, Chris Olea, Paulo Tapia y Miguel Henríquez, quienes con su arte aportaron mucho más que un granito de arena a este proyecto. Y antes de terminar, si me preguntas por qué tanto amor a ese pueblito, qué tiene de particular El Naranjal que no tenga otro lugar, te digo que no tengo palabras para expresarlo, pero tengo un libro que habla de aquello".

El libro lo puedes conseguir comunicándote directamente con Coco Pallamar en sus RRSS, Instagram @cocopallamar y Facebook Diego Pallamar.-