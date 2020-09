Inéditas Fiestas Patrias sin fondas: 7 consejos para prevenir accidentes en casa

Bajo un escenario inédito este 2020 las familias chilenas no podrán asistir a las tradicionales fondas y ramadas de Fiestas Patrias a raíz de la pandemia del Coronavirus.

Sin embargo, las celebraciones se concentrarán en los hogares, lo que podría elevar el número de accidentes domésticos. "Los niños y niñas no comprenden por si solos la diferencia entre lo divertido y lo peligroso. Necesitan que alguien los vigile y les enseñe a jugar con seguridad", apunta Katherine Cid, jefa del Departamento de Prevención de Riesgos de la Fundación Integra.

"El ambiente festivo puede generar comprensiblemente un relajo extra en las personas, lo que puede detonar en diversas situaciones de riesgo con los niños, como quemaduras o cortes. Es importante que los adultos a cargo adviertan previamente los peligros del lugar donde se desarrollará la celebración", añade Cid.

La experta de la institución estatal, que acoge a más de 92 mil niños en sus salas cuna y jardines infantiles, explica que "es necesario respetar los horarios de alimentación y sueño de los niños y niñas, aprovechar esta instancia para explicarles a través del juego qué celebramos y, pese a que está restringido el desplazamiento, el llamado siempre es: ¡Si bebe, no conduzca!".

FIESTAS PATRIAS EN CASA SIN ACCIDENTES

Siete orientaciones claves para evitar los accidentes mientras celebras en casa:

1. Evita cortes: No dejes al alcance de los niños los cubiertos, cuchillos o artículos que utilizas en la parrilla.

2. Evita que jueguen en las cercanías de la parrilla, braseros o fuentes de calor, y presta especial atención que los mangos de los sartenes u ollas no sobresalgan del mueble de cocina.

3. Mantén las decoraciones fuera del alcance de los niños(as), ya que podrían aproximarlos a la boca y generar una asfixia o problemas digestivo por su ingesta.

4. Evita las extensiones eléctricas que puedan obstaculizar las vías de circulación y mantén a los niños lejos de los aparatos eléctricos, enseñándole a respetar la electricidad.

5. Nunca dejes a un niño desatendido cerca del agua, ni dejes a su alcance recipientes como baldes, lavatorios, tambores, donde aún con poca cantidad de agua podría ahogarse.

6. No duerma con braseros o estufas encendidas, ya que pueden producir asfixia por gases tóxicos y presentan riesgo de incendio.

7. Recuerda realizar un lavado de manos frecuente, utilizar la mascarilla, mantener la distancia con otras personas y no compartir vasos o vajilla.

Katherine Cid añade que "si vas a recibir a personas que no viven contigo facilita el lavado de manos con agua y jabón al momento de llegar tu casa, evita los saludos de mano o besos, usa mascarilla, mantén el distanciamiento físico, evita compartir vasos u otros utensilios y después de la celebración limpia los pisos siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria".

Integra pertenece a la Red de Fundaciones de la Presidencia de la República. Con 30 años de experiencia, es la red más grande de salas cuna y jardines infantiles del país con más de 1.200 establecimientos gratuitos, a los que asisten más de 92 mil niños y niñas en todo Chile.