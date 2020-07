Amplio operativo de carabineros para resguardar a quienes tramitan fondos de las AFP

Desde muy temprano, carabineros de la región y el país estuvo ayer realizando un amplio operativo policial en las cercanías de las oficinas de AFP, para resguardar la seguridad de los usuarios que están haciendo el trámite para retirar sus fondos.

El coronel Rodrigo Bascuñan, Prefecto de Colchagua destacó la gran cantidad de carabineros que se encuentran resguardando el orden y seguridad para la realización de las diligencias y señaló que: "Tenemos un amplio operativo policial en todos la región para reguardar la seguridad, el cumplimiento de las medias sanitarias y orientar sobre el trámite a los usuarios que necesitan retirar su 10% de las AFP. La recomendación esta semana es que el trámite se haga on line ya que la próxima semana comienza lo presencial. Y no olvidar usar mascarillas y respetar la distancia social para que no se produzcan aglomeraciones que permitan contagios y proliferación del virus".

Durante los próximos días, carabineros continuará realizando labores preventivas para facilitar y ayudar a quienes necesiten hacer el trámite.-