Agricultores de Chimbarongo logran importante rebaja en arriendo de terrenos

El pasado 06 de Mayo, un grupo de pequeños agricultores de Chimbarongo, se reunieron con integrantes de la Oficina Parlamentaria del Senador Juan Pablo Letelier, para comunicar una situación preocupante que afectaba a cerca de 85 personas: habían sido notificados que los valores de arriendo de los terrenos que usan para su actividad -aledaños al sector de Embalse Convento Viejo y que son propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales- subirían en un 100%, de acuerdo al nuevo avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos (SII). Una noticia compleja, más aún en el contexto de pandemia.

Los agricultores -beneficiados con un programa especial a causa de daños que sufrieron por infiltración de Napas de los terrenos- pagaban, hasta abril de 2020 un 2% de la tasación de los terrenos. Pero, la nueva comunicación indicaba que los montos a pagar serían un 6%, lo que significaba un golpe importante para las y los representantes de la agricultura familiar campesina, de Chimbarongo.

Frente a la situación y, a partir de la reunión inicial, el Senador Letelier inició gestiones ante el Ministerio de Bienes Nacionales, para lograr la reconsideración de los valores fijados. Fue así que el jueves, 28 de Mayo se logró reunión virtual en la que participaron representantes de los afectados, Jefe de Gabinete del Ministro, Julio Isamit y el parlamentario; instancia en la que expusieron la totalidad de la situación y el impacto que esto tenía para los involucrados.

Tras lo anterior, el martes 2 de junio parte de los agricultores fueron informados que sus gestiones tuvieron buen puerto: el porcentaje que deberían pagar solo subiría un 3%, una excelente noticia pata quienes desarrollan una actividad de tanta importancia para la comunidad y Región.

Al respecto, Juan Pablo Letelier destacó la importancia de la respuesta de las autoridades y explicó que, "Estamos muy contentos por esta gran noticia. Llevamos casi un mes gestionando esta situación frente al Ministerio de Bienes Nacionales, donde hicimos ver al ministro lo complejo que un aumento como este significaría para cada uno de los agricultores del sector. Por lo tanto, creemos que esta es una excelente noticia para quienes, cada vez que enfrentan dificultades, no bajan los brazos, se organizan y generan acciones conjuntas que permiten resultados tan positivos como estos, algo plausible más en los tiempos que hoy vivimos".

Omar Lemus, uno de los agricultores involucrados manifestó su satisfacción por el resultado de las gestiones que protagonizaron e indicó que, "Estamos muy agradecidos por el apoyo que recibimos de parte del Sr. Letelier, quien fue el único que nos apoyó en este proceso y entendió lo mucho que nos afectaba esta alza que, finalmente, no se aplicará". En la misma línea, José Gonzáles agregó que, "Estábamos muy preocupados por lo que nos estaba pasando. Pero, con las gestiones que realizamos con el Senador -quien fue el único que se involucró y nos acompañó- tuvimos nuevamente una respuesta positiva, lo que es muy bueno para cada uno de nosotros y nuestras familias, ya que es nuestro único sustento".

De esta forma, los cerca de 85 pequeños agricultores de Convento Viejo podrán continuar su trabajo, sin mayores impactos económicos en materia de arriendo.

"Junto con saludarle, deseo manifestar e informarle que el día 6 de mayo parte de mi equipo parlamentario se reunió con agricultores y la consultora de Carlos Gallardo, con el fin de hacerme llegar su preocupación ante la grave situación de pequeños agricultores del sector Embalse Convento Viejo, Chimbarongo. Quienes desde el año 1980 en adelante han sido arrendatarios de tierras aledañas a dicha represa; pues se vieron seriamente afectados por la expropiación y como consecuencia es que vivieron una grave crisis económica, situación que no se previó en el desarrollo del proyecto. En la actualidad son alrededor de 85 agricultores, que tienen arriendo con BB. NN y contratos por 5 años, el cual se debe renovar en este mes de mayo del año en curso, y, a raíz de esto, es que fueron notificados que el arriendo subirá en un 100%, cuyo aumento está de acorde al nuevo reevaluó fiscal. Me parece que SII no recibió el informe de estudios de daños Colaterales por la infiltración de las napas, estudio que fue realizado por el MOP y que gracias a este estudio es que estos agricultores fueron beneficiados con un programa especial a causa de estos daños a su producción", señaló el senador.

Juan Pablo Letelier sostuvo que "Si este aumento de arriendo se efectúa dejará a estos pequeños agricultores sin la posibilidad de arrendar y como consecuencia de esto morirá la AFC (Agricultura Familiar Campesina), grupo que mueve la económica local y que en medio de esta pandemia han abastecido la comuna, región y país; estos agricultores son quienes han salido y puesto a disposición sus maquinarias para sanitizar e higienizar de forma gratuita, con esta medida del incremento sustancial del arriendo los enviamos al precipicio económico, además de agregar que no se considera la cesantía que afectaría a un grupo no menor de usuarios y por ende la falta de abastecimiento que afectará a parte del territorio; por lo que ruego revisar lo antes posible esta situación".-