FOSIS y SERCOTEC potencian negocios de emprendedoras

Una vez que Luz Jorquera obtuvo su casa propia en la Villa Don Cosme IV de Chimbarongo, esperó un año para dejar de trabajar en una viña de Colchagua e instalarse con un almacén. Tener una casa esquina favorecía su proyecto y entonces decidió vender un auto pequeño para comprar mercadería e iniciarse en el camino del trabajo independiente. Era necesario dar ese salto para pasar más tiempo con sus hijas pequeñas.

El proyecto del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, que se adjudicó, fue un gran apoyo en esta decisión de emprender. "Por mi cuenta compré abarrotes, verduras y; dulces y con el apoyo del FOSIS empecé a comprar vitrinas y otras cosas que eran más caras y así, almacén empezó a crecer", relató.

Hace unos meses, Luz fue contactada para participar en un proyecto piloto de FOSIS: Yo Emprendo Avanzado en alianza con Sercotec: "Ahí aprendí a manejar mejor mi negocio y también, cómo postular a Sercotec y buscar otros financiamientos", explica. El trabajo dio sus frutos. Hace pocos días le informaron que quedó seleccionada en el programa Digitaliza tu Almacén-FNDR. ¡Tremenda noticia! Ya tiene clara cuál será su inversión: comprar una máquina soft para hacer helados e implementar un sistema de pago electrónico.

Porque Luz desea seguir creciendo y aunque la pandemia ha bajado algo sus ventas, eso no amilana su ánimo: "Estoy también trabajando en las sorpresas, me mandan a hacer desayunos para eventos como cumpleaños, Día de la Madre y otras celebraciones y los llevo a domicilio en toda la comuna", cuenta, entusiasmada, sobre la diversificación de su emprendimiento. Porque su sueño es comprar un terreno y construir un centro de eventos.

Mientras tanto, sigue fortaleciendo el negocio, que en seis años ha crecido bastante. "Todas las metas que me he impuesto me han resultado bien. Quiero dar las gracias a FOSIS y a Sercotec, que me han ayudado a ampliarme, sobre todo en la compra de maquinarias, que es más caro", señala Luz.



AVES, SEMILLAS Y ALIMENTO

"Avícola La Gringa" se llama el minimarket que Flor Calderón tiene a una cuadra de la Tenencia de Carabineros de Placilla. Hace unos 5 años, Flor trabajaba en el campo, pero ese sistema de vida no le permitía pasar más tiempo con sus hijos y ayudarles en sus tareas. Entonces, la herencia que le dejó un tío fue lo que la impulsó a tomar la decisión de comprar pollos 20 Broiler para iniciar su actividad de venta de pollos y huevos. En el camino, detectó la necesidad de contar con más lugares en la zona donde comprar alimento para mascotas. Hizo las gestiones y sumó este rubro a su negocio.

"Estoy contenta porque todo lo que me he propuesta lo he conseguido. Yo sé que es difícil, pero tenía fe. El FOSIS me ha ayudado a comprar máquinas. Con uno de los primeros proyectos me compré una chancadora y eso me alivianó bastante. Además, tengo incubadoras y voy reproduciendo pollos y rescatando variedades antiguas, como la gallina Collonca y la Brahma, que son más escazas", cuenta Flor.

Esta placillana, además, es rescatadora de semillas: poroto negro, tomate rosado y maíz antiguo son algunas de las especies que ayuda a conservar y que vende en la ECOFERIA de su comuna.

Durante su participación en el programa Yo Emprendo Avanzado "aprendí hartas cosas: cómo crecer, buscar recursos en otras partes y tirar para arriba, surgir en la vida", señala.

Al igual que Luz, ella también se adjudicó un proyecto con Sercotec, a través del cual comprará mesones, una vitrina exhibidora e implementará un sistema de pago electrónico. "A veces la gente llegaba a comprar y por no tener esa modalidad de pago, uno perdía al cliente. Ahora ya no será así", comenta.

En 2019 FOSIS y Sercotec O'Higgins firmaron un convenio de colaboración que ha permitido promover el encadenamiento y lograr que los emprendedores continúen recibiendo apoyo del Estado. Así, este año fueron tres las emprendedoras del programa piloto Yo Emprendo Avanzado de FOSIS que fueron seleccionadas en proyectos de Sercotec.

Al respecto, el director Regional del FOSIS, Juan Ignacio Pino, señalo que "El apoyar a nuestros usuarios es la prioridad, por eso, buscamos los mecanismos de poder apoyar el desarrollo y mejoramiento de sus emprendimientos y negocios. Una clara muestra de aquello es este convenio que firmamos entre FOSIS y SERCOTEC, con la finalidad de que nuestros usuarios y usuarias puedan realizar una continuidad en la profesionalización de su negocio, buscando nuevas formas de financiamiento y también, recibiendo el apoyo técnico y capacitaciones en distintas materias, que solo buscan el fortalecimiento de su proyecto". Junto con ello, el director Juan Ignacio Pino, agregó que "Para nosotros, es de vital importancia poder generar todos los espacios de cooperación, tanto público como privados posibles, dado que, con el contexto actual, en donde los emprendedores han visto mermados sus negocios, como Gobierno hemos buscado todas las formas de apoyar y resguardar a todas las personas y sus familias, lo que también incluye el evitar un empeoramiento en su calidad de vida".:

El director Regional de Sercotec, Sebastián Osorio Munizaga, comentó al respecto: "El convenio que nosotros tenemos con FOSIS y desde SERCOTEC ha sido muy potente en el último período, entendiendo que hay muchas mujeres emprendedoras y emprendedores que han pasado toda la etapa del Programa FOSIS, por lo que tienen que pasar a la siguiente etapa que es la formalización. Por eso, desde Sercotec, los hemos apoyado con los diferentes programas asociativos, Almacenes de Chile, con nuestro Capital Abeja, ya que la idea, desde la red de fomento, es seguir avanzando y sumando etapas. Lo que buscamos es poder formalizarlos y que accedan a nuevos canales de comercialización y capacitación a través de nuestros Centros de Negocios".-