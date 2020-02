SernamEG O'Higgins lleva campaña #AmarSinViolencia a la Semana Pichilemina

Los veraneantes -en su mayoría jóvenes esperando el inicio de la Semana Pichilemina-, fueron abordados por las profesionales del SernamEG, los días 20 y 21 de febrero. El día viernes, también el Servicio tuvo presencia en el Gobierno en Terreno organizado por la Gobernación de Cardenal Caro, plaza ciudadana, donde se convocó a varias instituciones públicas y la comunidad pudo recibir información y dialogar con las profesionales sobre dudas o inquietudes sobre el fenómeno social de la violencia de género.

Con mensajes tales como "Quien te ama no te revisa el celular", "Quien te ama no te dice cómo vestirte" o "Quien te ama no controla tus amistades", la idea de esta campaña es visibilizar aquellas acciones que podrían llegar a ocurrir en una relación de pololeo y que deben ser identificadas como señales de alerta de la violencia subyacente en estas relaciones.

"Es muy importante difundir las relaciones sanas y libres de violencia, desde los primeros pololeos, ya que es ahí, donde muchas veces surge un patrón de relación abusivo o violento que va escalando a medida que va pasando el tiempo. Por eso es vital informar tanto a padres como jóvenes que hay conductas que no se pueden permitir en el contexto de pareja", dijo María Francisca Baeza Lagos, Directora (S) de SernamEG O'Higgins. "En esta administración del Presidente Piñera estamos comprometidos con la prevención de la violencia de género, en todo lugar, ámbito y tipo de manifestación", indicó.

Esta misma campaña se repitió esta mañana en la estación del Metrotren de Rancagua, ocasión en que el equipo del Centro de Hombres que Ejercen Violencia de Pareja, acompañó a la directora regional (s), entregando esta misma información como una de las estrategias que busca prevenir y ayudar en el proceso de denuncia y término de la violencia de quien la sufre.

SOBRE EL FONO ORIENTACIÓN 1455

El Fono 1455 entrega orientación sobre cómo solicitar ayuda, a quiénes acudir o dónde denunciar. Está también dirigido a mujeres que han vivido alguna forma de violencia ya sea física, sicológica, sexual o económica y también a quienes han sido testigos de violencia contra la mujer y quieren saber cómo ayudar y denunciar. Este servicio es gratuito, confidencial, disponible las 24 horas, todos los días de la semana.

¿Dónde denunciar si soy víctima de violencia?

En Carabineros de Chile en los teléfonos 133 y 149 o directamente en la comisaría más cercana al domicilio. En la Policía de Investigaciones en el teléfono 134 o en la unidad más cercana al domicilio. También, se puede denunciar en Fiscalía./