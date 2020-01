Consejos claves sobre cuidados de la piel en época estival

Durante el período estival, la exposición de una persona al sol aumenta tanto con los viajes a la playa o piscina, incluso en las labores agrícolas ya que aumentan los trabajos de temporada. Por lo mismo, las recomendaciones que se entregan de parte de los especialistas es "prevenir antes que lamentar".

Para la Dra. Morelyz Luna, médico dermatóloga del Hospital San Fernando, la exposición a los rayos UV no debe ser considerado como un "enemigo", ya que los altos nutrientes que entrega el sol es fundamental para un buen vivir, pero la alta exposición sin su debida protección, puede acarrear problemas mayores. "Realmente, el sol es indispensable para la vida, ya que a través de los rayos ultravioletas podemos absorber vitamina D y nuestro sistema óseo se beneficia en cuanto a los recambios de minerales; sin embargo, hay que resaltar que si tomamos el sol de forma desorganizada, existen ciertas consecuencias desde manchas, quemaduras, hasta lo más temible que es el cáncer a la piel", señaló en primer término la especialista.

En ese sentido, la Dra. Luna entrega las siguientes recomendaciones: "El tiempo ideal para exponerse al sol está comprendido, entre las 7 y 10 de la mañana, que es cuando los rayos UV inciden menos en la piel, pero eso no garantiza que no existan quemaduras. Las personas deben exponerse con el uso adecuado de un protector solar, el cual se debe aplicar 30 minutos antes del contacto con los rayos ultravioleta, y se debe re-aplicar cada dos horas. El tiempo que no es ideal para la exposición es entre las 12 y 16 horas".