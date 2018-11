Colchagua en caída libre, y sin técnico

Hacer un comentario detallado del partido seria inoficioso, tomando en cuenta el marcador y la superioridad que tuvo Independiente durante todo el partido, que incluso en el primer tiempo el arquero Santis, ahogó goles para la visita, que se fueron al descanso ganando por 3 a 0.

La cuenta la inaugura Eduardo Vilchez al conectar de cabeza el primer corner para Independiente, el central Ignacio Meza a los 31 colocaba el 2 a 0, ante la impávida defensa de Colchagua, que no coordinaba tácticamente sus movimientos, y no llegaba al arco contrario salvo una patriada de Torres a los 36, que el propio Meza la manda al corner, la primera etapa llegaba pero a los 41, una tapada de Santis no la saca nadie en la segunda pelota, y Fabián Espinoza coloca el 3 a 0.

En el segundo tiempo Junio López remplaza a Rojas y a los 55 segundos le cometen penal a Francisco Lara, y el propio jugador coloca la ilusión con el descuento desde los 11 metros. Cabezazo de Moya a los 6 y no alcanza a llegar Catalán, ante la presencia del portero Fuentealba, y nuevamente Independiente con su fútbol ordenado, comienza a llegar con Espinoza a los 10, que da en el travesaño, y en la siguiente jugada Eduardo Vilchez coloca el cuarto, a los 12 bien habilitado Kevin Martínez solo con un cabezazo era el quinto, y ya era una pesadilla lo que se estaba viviendo, sumado al sexto gol de Independiente, que llegaba del lateral izquierdo Marcelo Pérez, que de distancia la coloca en el ángulo a los 19 minutos. A los 22 Olate que jugaba lesionado es remplazado por González, e Inostroza remplazo a Seida. Si ya era para el olvido el set para Independiente, viene una mala entrega de González a Santis, que comete penal y le muestran la Roja, ya Colchagua había realizado los 3 cambios, y Catalán se colocaba al arco. El penal lo sirve Felipe Venegas y estructura el 7 a 1.

Nada funcionó en Colchagua en lo futbolístico, y vimos un mal estado físico, lo cual deja al descubierto este pobre desempeño, y esta histórica derrota que creo no se olvidara en mucho tiempo.

Y esta derrota trajo consecuencias ya que Raúl González, presento su renuncia a la banca de Colchagua, una vez terminado el partido.

COLCHAGUA: Claudio Santis, Rodrigo Moya, Diego Olate (C) (Diego González), Sergio Catalán, Michael Silva, Franco Seida, (Benjamín Inostroza), Ignacio Caroca, Ernesto Rojas,( Junio López), Francisco Lara, Sebastián Villalobos y José Torres. D.T. Raúl González.

INDEPENDIENTE: Gustavo Fuentealba, Juan Méndez, Emerson Ayala (C), Ignacio Meza, (Celin Valdés), Marcelo Pérez, Kevin Martínez, Kevin Flores, Guillermo Avello, Fabián Espinoza, Franco Ortega, (Felipe Venegas), Eduardo Vilchez, (Álvaro Torres).D.T. José Toledo.

ARBITRO: Diego Vidal, Alan Sandoval, Nicanor López, Claudio Cevasco.

GOLES: Independiente Eduardo Vilchez (14 y 55 min.) Ignacio Meza (31), Fabián Espinoza (41), Kevin Martínez (57), Marcelo Pérez (64), Felipe Venegas (83), para Colchagua Francisco Lara (46 min.).

Público: 393 personas.

El sábado en Santa Cruz ganó el puntero por 2 a 1 a General Velásquez, la tabla quedo Santa Cruz 15 puntos, Independiente 9, General Velásquez 7, Iberia 7 y Colchagua 4.

Zona de Descenso Vallenar 1 San Antonio 1 y Malleco 1 Fernández Vial 1, Tabla Vallenar 10, Fernández Vial 9, San Antonio 9, Recoleta 8 y Malleco 4. Próximo partido de Colchagua el Domingo 18, ante Santa Cruz en San Fernando.

(Luis Ibarra Soto, Periodista Deportivo).-

