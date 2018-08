Liga de Fútbol Rural - San Fernando: Se acortaron las diferencias en la cima

El domingo pasado, el puntero visitaba al cuadro de Las Rosas de Antivero, quien venía de enredar varios puntos en fechas anteriores, y el local no solo hizo valer su condición de local, sino que además dejo sin la posibilidad de sumar al primer posicionado durante la jornada.

Otro equipo que estuvo inspirado el pasado domingo fue Cóndor de Roma, donde también obtuvo puntaje perfecto como dueño de casa ante Sol de América.

Unión Carlina, tercer posicionado enfrentó como local a Lo Carreño logrando victorias en segunda y primera, mientras la visita se quedó con el triunfo en tercera y una igualdad en seniors. Parejos estuvieron los encuentros, entre Polonia y El Trapiche repartiéndose los triunfos, dos victorias para cada uno, y finalmente, la fecha la cerraron Santa Elba y Bajo Lo Bravo, donde el local ganó sus series de tercera, segunda y primera y un triunfo en seniors para el forastero.

La lucha en la vanguardia se puso muy interesante, con tres equipos separados por solo ocho puntos de diferencia y con cinco fechas restantes, cambios importantes podrían haber más adelante.

RESULTADOS FECHA 13:

Tercera Serie:

Unión Carlina 2 - Lo Carreño 5; Las Rosas de Antivero 3 - Atlético Talcarehue 1; Polonia 0 - El Trapiche 1; Cóndor de Roma 5 - Sol de América 0; Santa Elba 3 - Bajo Lo Bravo 1.

Segunda Serie:

Unión Carlina 1 - Lo Carreño 0; Las Rosas de Antivero 1 - Atlético Talcarehue 0; Polonia 2 - El Trapiche 1; Cóndor de Roma 6 - Sol de América 1; Santa Elba 6 - Bajo Lo Bravo 4.

Seniors:

Unión Carlina 1 - Lo Carreño 1; Las Rosas de Antivero 2 - Atlético Talcarehue 0; Polonia 0 - El Trapiche 1; Cóndor de Roma 1 - Sol de América 0; Santa Elba 0 - Bajo Lo Bravo 2.

Primera Serie:

Unión Carlina 2 - Lo Carreño 0; Las Rosas de Antivero 2 - Atlético Talcarehue 1; Polonia 5 - El Trapiche 0; Cóndor de Roma 3 - Sol de América 0; Santa Elba 3 - Bajo Lo Bravo 1.

TABLA DE POSICIONES:

Atlético Talcarehue 108; Las Rosas de Antivero 101; Unión Carlina 100; Cóndor de Roma 95; Santa Elba 86; Lo Carreño 82; Polonia 79; El Trapiche 74; Sol de América 38 y Bajo Lo Bravo 35.

Para este domingo 5 de agosto, se disputará la decimocuarta fecha con los siguientes partidos: Lo Carreño vs. Santa Elba; Bajo Lo Bravo vs. Cóndor de Roma; Sol de América vs. Polonia; El Trapiche vs. Las Rosas de Antivero; Atlético Talcarehue vs. Unión Carlina./ (J.J.T.O.)

