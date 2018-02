Chicas de Tomás Lawrence Sub 13 ganaron torneo en Los Lagos

En la competencia, que se inició el martes pasado y finalizó el domingo 28 de enero participaron delegaciones provenientes de distintos puntos del país, como San Felipe, Providencia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas, además del equipo anfitrión de Los Lagos y la delegación de Tomás Lawrence de San Fernando y las niñas que representaron a la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, que defendieron a la región de O´Higgins.

Los partidos se jugaron en dos escenarios. Uno de ellos fue el magnífico gimnasio municipal y el otro el recinto deportivo del Liceo Alberto Blest Gana, que diariamente convocaron a una gran cantidad de espectadores.

El torneo se disputó en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 18. Una vez más el equipo de Tomás Lawrence de la capital de la provincia de Colchagua tuvo una destacada participación a nivel nacional. Fue así que las niñas de la serie Sub 13 fueron las campeonas del torneo al ganar en la final al conjunto de Español de Osorno.

La Sub 15 logró el quinto lugar, mientras que la categoría U-18 el sexto puesto. Las tres series fueron dirigidas técnicamente por el profesor Carlos Bravo. El destacado entrenador se mostró muy conforme y satisfecho por la participación que tuvo Tomás Lawrence. "Más allá de los resultados, lo más importante es la experiencia que las niñas adquirieron en el torneo", dijo el joven estratega sanfernandino.

Al término de la jornada se eligió el equipo ideal, donde formó parte la jugadora U-18 de Tomás Lawrence, Monserrat Arévalo Silva. En el equipo ideal Sub 15 quedó Nicol Devia Salinas, mientras que la mejor jugadora de la categoría Sub 13 fue María Jesús Gálvez Mina, quien también formó parte del equipo ideal de esa serie. Las chicas no estuvieron solas en el sur, ya que una importante cantidad de papás y mamás les acompañaron en cada uno de los compromisos disputados tanto en Los lagos, como en la ciudad de Castro, donde también la semana antepasada el club Tomás Lawrence estuvo participando./ (R.S.H.C.)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.