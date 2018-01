Roberto Rojas, nuevo entrenador de General Velásquez: "Queremos soñar en grande"

El elenco verde del valle de Cachapoal, que el año pasado tuvo una brillante campaña en la Tercera División A, que finalmente lo coronó como el campeón del torneo 2017, se encuentra trabajando bajo las órdenes del nuevo Director Técnico, el otrora arquero de O´Higgins y Universidad de Chile, Roberto "Tomatín" Rojas.

"Nosotros todos los que estamos acá tenemos un sueño grande, no lo vamos a decir pero es un gran sueño que esperamos conseguir a corto o mediano plazo y para eso estamos trabajando. En estos momentos lo estamos haciendo en doble jornada. No nos vemos peleando cosas chicas. Los sueños son para alcanzarlos y para eso precisamente estamos trabajando con nuestro plantel de jugadores", precisó el nuevo técnico de los verdes de San Vicente de Tagua Tagua.

El ex arquero de O´Higgins y la U, dijo que ellos están muy esperanzados de lo que se viene para al club. "Somos un equipo, donde no tenemos nada de qué quejarnos, sino al contrario, la directiva nos ha entregado todas las herramientas que necesitamos. Somos un grupo, donde todos estamos muy consientes que dentro de las posibilidades que se nos otorgan, estamos trabajando en un 100 por ciento en doble jornada todos los días. Además, estamos saliendo durante los fines de semana a jugar partidos amistosos fuera de la ciudad y a sumar minutos, a conocernos y comprometernos con metas".

En entrevista con Diario Sexta Región, Roberto Rojas fue enfático en sostener que: "Me he encontrado aquí en San Vicente con grandes sorpresas, puede que tenga poca experiencia dirigiendo, pero en el fútbol estoy de los 15 años, comiendo pasto y he estado casi toda la vida vinculado a este deporte. Aquí me he encontrado con un grupo de dirigentes, que quizás pueden ser amateur, pero que están tremendamente comprometidos con la institución. Se trata de un grupo muy responsable y muy preocupado de la alimentación de los jugadores, del lugar donde duerme el plantel, de nuestra indumentaria y de disponer de buses cuando tenemos que viajar. Este compromiso que tenemos nosotros el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes, ojalá puedan también plasmarse en la hinchada y en la comunidad en general", terminó diciendo el correcto D.T. del equipo de General Velásquez, elenco que después de largos 27 años, retornó al fútbol profesional chileno.

Dentro de los jugadores que ya se han sumado al plantel de General Velásquez destaca la figura del atacante Patricio Troncoso con una larga y destacada trayectoria, inclusive jugando Copa Libertadores de América, el delantero Dávalos que jugó en Antofagasta, además de tres jóvenes que provienen de Deportes Copiapó en la Primera B./ (R.S.H.C.)

