Colchagua C.D. salió a luchar contra la injusticia deportiva

La directiva de Colchagua C.D. determinó reclamar y buscar las instancias necesarias para contrarrestar la resolución del consejo de presidentes del fútbol chileno que determinó, el viernes último, dar por finalizado los campeonatos de su organización sin la posibilidad de ascender y descender a ningún equipo de las tres categorías que componen el fútbol profesional chileno.

Ante esta situación, el club de la herradura emitió un comunicado oficial en la cual expresa "Ante las decisión tomada por el Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Colchagua Club de Deportes expresa lo siguiente":

DECLARACIÓN OFICIAL

"Como institución deportiva nos sentimos sumamente perjudicados con la resolución tomada por ustedes el viernes 29 de noviembre desde la sede del fútbol profesional chileno.

1. Esto debido a que, hasta ese momento, nuestro club estaba a solo 1 punto de San Marcos de Arica, con la determinante de que aún debíamos recibirlos en condición de local. Punto fundamental a considerar, ya que nuestro equipo sí lo había hecho en el norte del país. Lo que sin duda, marca una clara desventaja deportiva en pos del título.

2. Nunca tuvimos impedimento para seguir con el curso normal del Torneo, tan así, que jugamos como visitante el viernes 22 de noviembre contra General Velásquez (el clásico de la zona) con total normalidad, cumpliendo con la programación de la ANFP. Es por esto último, que se hace aún más evidente dicha injusticia.

3. Sin desmerecer al resto de los participantes es justo aclarar que ocupaban el tercer y cuarto lugar de la tabla de posiciones a 6 puntos de distancia

4. Si bien la Segunda División no recibe aportes económicos de la ANFP y no participa en la elaboración de la bases del propio torneo, ni tampoco fue consultada ante la opción de finalizar abruptamente el campeonato, a pesar de todo lo anterior, nunca imaginamos como institución que nos despojarían del ÚNICO principio deportivo que mantiene con vida a esta división, el ASCENSO. Lo que nos resulta totalmente injusto ya que no se consideró todo el trabajo y la inversión realizada para lograr el cupo a la Primera B de nuestro balompié nacional.

Agrega el comunicado que "Por lo anterior, y dada la coyuntura del país, solicitamos definir en cancha al campeón de la categoría, y de esa manera, hacer justicia deportiva. Misma justicia que clama toda la gente que trabajó día a día con el objetivo de salir campeón y poder ascender. Esfuerzo que va desde jugadores y sus familias, hasta el último de los hinchas que nos acompañó partido a partido con la ilusión de vernos competir en Primera B.

Como club creemos en la nobleza que exige el momento para dar una solución a esta decisión a todas luces injusta. EL Consejo de Presidentes de la ANFP, tiene la oportunidad histórica de rectificar el camino en beneficio de la justicia, en este caso deportiva, el sentido común y la empatía; y por qué no decirlo, la posibilidad de enviar una potente señal a todo el país del Chile que todos queremos".

PASOS A SEGUIR

Esta injusticia deportiva también afectó a los equipos de Santiago Wanderers de Valparaíso a Deportes La Serena en la primera seria B y a San Marcos de Arica y Colchagua C.D. de San Fernando, en la Segunda División Profesional, clubes que ya han manifestado su intención de buscar los mecanismo deportivos y judiciales para revertir esta situación, ya sea a través del TAS, organismo deportivo internacional o a través de la justicia chilena.

El club de la herradura durante el día sábado finiquitó al cuerpo técnico y jugadores del plantel, lamentando el fin de la ilusión de ascender a la primera B, cuando aún restaban cuatro fecha para la finalización de la Segunda División y estaba a sólo un punto del líder San Marcos de Arica".



HINCHAS EN LA CALLE

En el día de ayer y con la participación de socios, hinchas y simpatizantes de Colchagua C.D., se reunieron en la sede del club ubicada en la plaza de armas de la capital provincial, manifestando su descontento a esta medida unilateral de parte de los presidentes de los clubes de la Primera A y B del fútbol chileno, donde los presidentes de las instituciones de la Segunda División no tienen derecho a voz ni voto, ni menos participar de dichas asambleas.

En el momento que Chile y sus movilizaciones sociales exigen igualdad y trasparencias en sus actos, el consejo de presidentes del fútbol chileno no tomó en cuenta la equiparidad, entre los clubes del fútbol chileno, donde al parecer no estaban de acuerdo de repartir los dineros del CDF entre más participantes./ (RV).