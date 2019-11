Francisco Arrué Técnico de Colchagua C.D.: "Triunfo sobre General Velásquez nos permitirá seguir con la ilusión de ascender"

Francisco Arrué, director técnico de Colchagua C.D. señaló que un triunfo sobre el elenco de General Velásquez les permitirá seguir con la ilusión de ascender a la Primera "B" del fútbol chileno, luego de más de un mes que ha estado suspendido el campeonato de la Segunda División por el problema social que ha afectado al país.

El estratega colchagüino en conversación con Diario Sexta Región señaló que "Ha sido complejo por la situación país que estamos viviendo, es difícil manejar emociones, muchos jugadores tienen familias en Santiago con diferentes problemas y para uno como DT se hace difícil, pero lo hemos sabido enfrentar de muy buena forma, nos hemos preparado para competir".

Sobre el trabajo realizado el último mes dijo que "Hemos tenido partidos amistosos, con juveniles, Curicó, Colo Colo, nosotros nos preparamos para jugar, han habido semanas más complejas que otras, pero tenemos la opción clara de lograr el objetivo, pero para esto hay que vencer a General Velásquez y seguir con la ilusión".

¿De lograr el triunfo se quedará a sólo a 1 punto de Arica?

"Cada partido es una nueva final, seguimos con opciones intactas en este torneo pero va a depender siempre de lo que hagamos en el partido siguiente, y que no sacamos nada con pensar que tendremos que definir con Arica, sino ganamos el partido de hoy con Velásquez y luego el martes con Recoleta".

¿Está el plantel completo, se han recuperado jugadores lesionados?

Estábamos casi listo con todos, pero se nos ha lesionados algunos, pero creemos que llegaremos con lo mejor que tengamos a este partido, necesitamos que todos sumen, que todos entrenen, no dejaremos que ningún jugador decaiga sino juega con regularidad".

¿Cuesta tenerlos motivados?

"Sí, pero nosotros nos preocupamos mucho, incluso más aún del que no juega, lo vemos entrenar día a día y los vemos a todos con la ambición e intención de estar citado de jugar y lograr el objetivo y eso nos llena de felicidad".



¿En lo institucional Colchagua sigue de líder?

"Lo que vive Independiente de Cauquenes en lo económico es algo que viven todos los equipos de la Segunda División, sin ningún apoyo económico, están en el olvido, esto funciona de la buena voluntad y gestión de cada presidente de las instituciones, cuesta conseguir los recursos, afortunadamente Colchagua es una institución para esta categoría ordenada y que hasta el momento ha sabido ir por un buen camino".

¿Su sede remodelada y trabajo con cadetes es un buen ejemplo?

"La inauguración de la sede, el trabajo con sus series menores, todo esto va sumando, la gestión ha sido súper buena entiendo, que esto también genera mucho desgaste, cuando no se siente el apoyo del ente mayor como es la ANFP, me pongo en los zapatos de los dirigentes que quieren dar una paso al costado, pero Colchagua lo está haciendo bien".

¿En lo personal te gustaría seguir en el club?

"Yo aún no me proyecto para el próximo año, mi objetivo lo dije cuando llegue a comienzos de año, yo quiero lograr lo más alto para la institución que es ascender, no me desenfoco tan fácilmente, mantener los pies en la tierra es fundamental para lograr los objetivos".

¿Pero en el fútbol siempre hay llamados telefónicos y conversaciones?

"Siempre hay pero yo trato de ser bien equilibrado en eso y que no me afecte y desenfoque, y esto puede desenfocar a mis dirigidos, mi objetivo es ganar hoy a General Velásquez, el futuro será el partido siguiente con Recoleta, y así sucesivamente, cuando termine el torneo ahí entraremos a barajar opción, si ascendimos o no, conversaré con el presidente si quieren que siga".

Aunque la programación de la ANFP no ha sido la más conveniente para el cuadro huaso, hoy se podría comenzar a pavimentar el futuro del cuadro colchagüino, para eso un triunfo frente a General Velásquez lo dejará con una mejor opción, para luego el martes en Santiago enfrentar a Recoleta en un partido trascendental para su futuro, siempre y cuando se jueguen los partidos programados ante una crisis social que aún no ha dicho la última palabra./ (RV).