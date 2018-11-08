SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO, LUIS AMESTI Nº 1550, 2º PISO, SAN FERNANDO, SE REMATARÁ EL 27 DE NOVIEMBRE A LAS 13.00 HORAS, LA PROPIEDAD UBICADA EN PASAJE VOLCÁN LLAIMA NÚMERO 677 DE LA VILLA LOS VOLCANES, DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO, QUE CORRESPONDE AL LOTE 4 DE LA MANZANA A, SEXTA REGIÓN.-, INSCRITO A FS. 2170 Nº 2132 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD AÑO 2011, DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN FERNANDO. EL MÍNIMO DE LA SUBASTA ES LA SUMA DE $24.948.719.-, PRECIO PAGADERO AL CONTADO DENTRO DE DÉCIMO DIA HÁBIL SIGUIENTE DE EFECTUADO EL REMATE. INTERESADOS DEBERÁN PRESENTAR VALE VISTA DEL BANCO DEL ESTADO A LA ORDEN DEL TRIBUNAL EQUIVALENTE 10% DEL MÍNIMO. DEMÁS ANTECEDENTES Y BASES DE REMATE EN JUICIO "BANCO DE CHILE CON MAUREIRA", ROL C-2347-2017. EL SECRETARIO.
6 -7 -8 -9 nov.- R. Rivera
REMATE
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