RESPUESTA del CMN por locomotora a vapor 607

Junto con saludarlo, le exponemos lo siguiente:

El recién pasado 9 de Julio, el Consejo de Monumentos Nacionales CMN, respondió positivamente nuestro reclamo porque en la página www.monumentos.cl inexplicablemente se había cambiado la historia de la locomotora a vapor 607, Monumento Histórico de San Fernando, además de sacar la fotografía de ésta. Fueron aceptadas nuestras correcciones que se pueden ver en el link del CMN. https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/locomotora-vapor-ndeg-607-tipo-57-su-tender.

Para lograr esto, enviamos suficiente documentación permitiendo que el CMN enmendara la página web, dándonos la razón. Estas fueron:

1.- Gestiones del Grupo Pro museo (hoy Centro Cultural Museo Lircunlauta CCML), la Asociación de Ferroviarios Jubilados de San Fernando, la Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario ACCPF, lograron que llegara el 21 de Mayo de 1987. Por razones legales EFE la entregó en Comodato a la Municipalidad de San Fernando. Su destino era llevarla al Museo de la Casa de Lircunlauta.

Año 1987: Primera etapa de restauración.

De Inmediato se dispusieron a restaurarla estéticamente un grupo de alumnos; Alejandro Cariceo, Francisco Pilquiman, Manuel Saavedra, Francisco Castillo, Pedro Díaz, Henry Díaz, Luis Galaz y Alberto Peñaloza (fallecido) del Liceo Industrial a cargo del profesor Víctor León y los ex alumnos Jaime Gómez y Orlando Menares que pintaron la locomotora. También colaboraron los ferroviarios jubilados Pedro Castro, Sergio Martínez, José Varela, Manuel Lizana, Raúl Orellana, más los activos Oscar Muñoz, Osvaldo Jorquera y Benedicto González. El señor Hugo Muñoz, Director de la Casa de la Cultura se encargó de la parte logística. Entonces se repararon varias piezas en el taller mecánico del señor Enrique Reveco. El 2 de Diciembre, con una ceremonia se exhibió hermoseada en los andenes de la Estación de San Fernando.

Este trabajo permitió postularla a Monumento Histórico Nacional lográndose por Decreto 109 del 8 de Febrero de 1996, el cual, después de una reseña histórica, expresa "Declarase Monumento Histórico la Locomotora a vapor Tipo 57 N° 607 y su Ténder, ubicada en la ciudad de San Fernando".

Nunca se pudo llevar al Museo Lircunlauta debido a que, según el Alcalde Gustavo Valderrama, los costos eran muy elevados.

Se intentó ubicarla en la misma estación en un cobertizo, pero la Municipalidad nunca destinó fondos para los materiales. Por esto nos ilusionamos con restaurarla para que funcionara y hacer esporádicamente viajes con trenes de turismo-cultural, entre San Fernando- Rancagua o Curicó.



Años 1997 al 2001. Segunda etapa de restauración

Se formó un equipo de profesionales competentes. Tres profesores de mecánica, Víctor León, Adolfo Pailamilla y Jaime Herrera, el calderero industrial autorizado Manuel Saavedra y el ex maquinista Pedro Castro. Ellos fueron autorizados por el CMN para restaurar la locomotora. También colaboraron los ferroviarios Oscar Muñoz, Osvaldo Jorquera, Sady Gonzales, Francisco Esquivel, Pedro Oses, Nelson Pavés entre otros. Quienes financiaron los materiales, como aceros, bronces, fueron el Ingeniero Comercial Pedro Ramírez Zúñiga, su esposa Karla Serce, Andrés Salazar y amigos. Con tales materiales se fabricaron más de 250 piezas en los talleres del Liceo Industrial de San Fernando participando decenas de alumnos, destacando los hermanos Diego y Adolfo Lecaros. Ricardo y Cristian Marchant, Cristian Chávez, Víctor Jaramillo, Néstor Cáceres, Andrés Cortes, Gary Benavides, Sergio Cerpa, Juan Díaz, Daniel Duarte, Sebastián Escobar, Jorge Valdivia, Juan Bucarey, Juan Iglesias, Gustavo Muñoz, Jorge Valdivia, Juan González y otros. Nuevamente colaboran Jaime Gómez y Orlando Menares. Durante cinco años, las más de 250 piezas se hacían durante la semana y se instalaban los días sábado a la locomotora ubicada en la Casa de Máquinas. A falta de energía eléctrica, se usaba un generador portátil a bencina. Los años 1997 y 1998 la JUNAEB colaboró con colaciones para los alumnos.

En 1998 se formó la Filial de San Fernando de la ACCPF cuyos socios, además de quienes trabajaban en la restauración, se agregaron más sanfernandinos con apoyo de la ACCPF de Santiago. Sus objetivos eran defender el Ramal a Pichilemu, (se hizo campaña tres veces); rescatar piezas ferroviarias y formar con ellas un Museo Ferroviario en la Casa de Máquinas. En estas acciones jamás vimos a quienes después aparecieron trabajando en el Tren del Vino.

A fines de 1999 surge este proyecto privado donde, además de empresarios viñateros, participaron como socios fundadores instituciones del Gobierno Regional, la Municipalidad de San Fernando, Placilla, Nancagua, Santa Cruz, Palmilla y Peralillo. La meta era llegar al balneario de Pichilemu. El Liceo Industrial participaría en restaurar equipos ferroviarios con fines patrimoniales.

Año 2001 al 2004. Tercera etapa de restauración.

Este año el directorio del Tren del Vino decide llevar la locomotora a una maestranza particular en Chena para el arreglo total de la caldera y otros detalles.

Pero, desavenencias con el Gerente de este proyecto, significó el alejamiento de la Filial de la ACCPF y de todo el equipo restaurador. Se renunció a la autorización de restauración dada por el CMN. El destino de la locomotora 607 quedaba sin control por el CMN, por ejemplo, modificaron el ténder.

Lo más indignante vino después cuando en el Consejo Municipal de San Fernando del día 20 de Enero de 2004, aprobaron con el voto en contra del Concejal Enrique Díaz, de entregar la locomotora SIN CONDICIONES al uso del Tren del Vino, o sea no se consideró para nada el sacrificio e ilusiones GRATIS del equipo humano ni de instituciones nombradas anteriormente. Consultado el Alcalde de entonces José Figueroa expresó que "no existe documento escrito de esta devolución", o sea no hubo cancelación del Comodato.

De entonces quienes han representado a la Corporación Tren del Vino siempre han negado y no reconocen todo lo hecho por nosotros. ¿Cuánto vale en dinero lo que hicimos?, ¿Se pagó al Liceo Industrial por mano de obra y uso de máquinas? Nadie cobró porque queríamos realzar a la ciudad. La locomotora no habría existido si no fue por el rescate, porque EFE la tenía destinada para chatarra como muchas otras.

Lo último ocurrió el 24 de Abril de 2019, cuando el Diputado Cosme Mellado llevó a una delegación del Tren del Vino a exponer en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Allí expuso el señor Adán Cornejo el cual afirmó que la locomotora 607 la "restauró la Corporación" agregando después que ella "pertenece a la Corporación".

El año 2007 el Consejo de Monumentos Nacionales obligó a tal Corporación a instalar una placa en un costado de la cabina, reconociendo al Liceo Industrial su aporte a la restauración. Al año siguiente otorgó a este liceo el Premio Nacional de Conservación de los Monumentos Nacionales. Los demás colaboradores nunca tuvieron reconocimiento.

En síntesis, hasta ahora desde 1987 a la actualidad, ninguno de los alcaldes mostró interés en esta reliquia de y para la comunidad de San Fernando y alrededores.

Ojalá a futuro tengamos autoridades que exijan a EFE la reposición de otra locomotora para el Museo Lircunlauta. Y el sueño de todos, que la 607 funcione para el ramal de Pichilemu tomando en cuenta a quienes la salvaron y la restauraron en gran porcentaje y que sirva también a la comunidad sanfernandina.

Saludan atentamente.-

Atarnán González Gálvez. C.I. 15.117.008-0. Presidente del Centro Cultural Museo Lircunlauta.

Víctor León Vargas. C.I. 6.350.841-1. Autorizado de 1997 a 2000 por el CMN a intervenir la locomotora 607.

Guillermo Moisan Díaz. C.I. 5.123.161-9. Presidente de la Asociación de Ferroviarios Jubilados y Montepiadas de San Fernando

Osvaldo Jorquera Ardiles. C.I. 4.661.242-6. Presidente de Corporación Santiago Watt (Maquinistas ferroviarios) de San Fernando.

Luis Carreño Lizana. C.I. 7.063.847-9. Presidente Centro de Ex Alumnos del Liceo Industrial de San Fernando

Hernán Venegas Ramírez. C.I. 6.088.845-0. Ex Presidente Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario ACCPF.