Los y las guardaparques de la Reserva Nacional Río de los Cipreses de Machalí y de la Reserva Nacional El Cobre de Loncha en Doñihue celebraron junto a las autoridades su Día Nacional, que conmemora la contratación de los primeros guardaparques en la entonces Reserva Forestal Malleco, en 1907 en la región de la Araucanía, siendo el área protegida del estado más antigua del país.

El director regional de CONAF, Óscar Galdames, informó que, en la actualidad, estos hombres y mujeres cumplen la labor de protección y conservación en parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). “Es importante dar a conocer que los y las guardaparques también colaboran en proyectos de investigación y monitoreo de la biodiversidad y los ecosistemas, y participan en la gestión sostenible de los recursos naturales, contribuyendo a la planificación y ejecución de actividades que preserven el equilibrio ecológico”.

Durante la celebración, el guardaparques Juan Miguel Carrasco, precisó que “somos personas que estamos dedicadas al 100% en la conservación de nuestros recursos naturales, y biológicos, de cada unidad, como también fuera de ellas. Las tareas principales de los guardaparques consisten en educación ambiental, monitoreo de aves y fauna, control de especies exóticas invasoras, como también la atención de público” que visita estos recintos.

La guardaparques Paula Chacón comentó que “siempre he considerado que la protección a la naturaleza es algo en lo que estamos en deuda. Yo elegí esta labor porque me interesa conocer más de cerca y proteger aquello de lo que somos parte pero se nos ha olvidado, para así poder transmitirle a la comunidad las maravillas que esconde la naturaleza, con el fin de concientizar y sensibilizar en pro de la subsistencia de la biodiversidad y patrimonios naturales. Sin guardaparques no hay conservación”.

Trabajo encomiable

El Delegado Presidencial Regional, Fabio López, valoró “el hecho de que ustedes resguarden abnegadamente el 21% de la superficie de nuestro país, la verdad es que es un trabajo encomiable, que yo creo que debiera resaltarse mucho más. Por mi parte, de parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric, el día de hoy agradecemos el inmenso trabajo, la entrega, la abnegación con la que ustedes desarrollan su labor día a día, el cariño, el amor que entregan en este trabajo”.

La seremi de Medio Ambiente, Giovanna Amaya, se refirió al traspaso de las Áreas Protegidas administradas por CONAF a su cartera, luego de la aprobación de la ley que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

“Lo importante es que ustedes van a pasar a un estamento que se va a dedicar netamente a la administración (de las áreas protegidas) y a resguardar el patrimonio natural de Chile. Y en ese sentido ustedes deben sentirse orgullosos, porque van a ser parte de la historia, de la historia de un servicio que nace, que fue una promesa por 12 años y que hoy día, gracias al gobierno del Presidente Gabriel Boric, está viendo la luz”.

El seremi de Agricultura, Cristián Silva, comentó que “junto con desearles un feliz día, destacar que el compromiso siempre ha estado como ministerio de apoyar a los guardaparques. Sabemos que estamos en un proceso que es de cambios, pero esperamos que se lleve a cabo de la mejor forma posible. Es la voluntad de nuestro Ministro Esteban Valenzuela y la voluntad que tenemos nosotros como seremi.