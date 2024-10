Fueron seis semanas en las que diversas mujeres del territorio regional participaron de la versión 2024 de la Escuela de Líderes Políticas y Sociales del SernamEG -en modalidad online y talleres presenciales-, que está bajo la coordinación del Programa Mujeres y Participación Política y Social del Servicio y que, en esta oportunidad, la desarrolló la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso.

En el período formativo, las participantes -que fueron seleccionadas entre más de 170 inscritas- cursaron módulos que contemplaron aspectos como: Participación política y social de las mujeres con enfoque de género, Comunicación efectiva y procesos de negociación en el ámbito político y social, Uso y manejo de redes sociales para la promoción política y social de lideresas, Liderazgo y trabajo en equipo con enfoque de género, Desafíos de la participación política y social de las mujeres: Para una incidencia efectiva y Género y gestión del riesgo en desastres.

El proceso contó con la participación de mujeres que ya ejercen roles de liderazgos en sus respectivas comunas o instituciones -juntas de vecinos, representantes gremiales y sindicales, entre otras-, como también algunas que tienen como proyectos inmediatos impulsar nuevas organizaciones dedicadas a promover y motivar la participación de mujeres en distintos ámbitos sociales.

Fortalecimiento de la representación femenina en el territorio

Aún, cuando las mujeres tienen un alto nivel de participación en los distintos espacios de organización social y política en el país, siguen enfrentando una serie de brechas e inequidades que las posiciona en un lugar lejano a los niveles igualitarios en los espacios de decisión; esto, pese al salto cuantitativo y cualitativo que se ha presenciado en Chile durante los últimos años. Es por esto que, espacios formativos como estos resultan fundamentales para entregar herramientas que fortalezcan sus capacidades y habilidades que les permita ocupar espacios de real representación.

En este contexto, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la Región de O’Higgins, Constancia Valencia Sepúlveda, señaló que: “esta escuela de lideresas que realiza SernamEG es fundamental para dotar de mayores herramientas a mujeres que representan, principalmente, a otras mujeres en sus territorios. Es una forma también de descentralizar la formación e información, pero especialmente de fortalecer la autonomía política y social de las mujeres de nuestra región. La energía que se siente en este cierre de la Escuela, el empoderamiento que se generó en este encuentro ha sido impresionante”.

Por su parte, la directora regional del SernamEG O’Higgins, María Jesús Avello Rifo, destacó el resultado de esta Escuela y agregó que: “estamos realmente orgullosas de ver el compromiso que tuvieron estas tremendas mujeres en este espacio formativo. Sabemos que son las mujeres quienes mayoritariamente forman parte de las dirigencias sociales y, pese a eso, aún estamos al debe como país, en su participación en espacios de mayor poder político, sólo basta con mirar a nuestra región que cuenta con sólo 3 alcaldesas en un territorio de 33 comunas; esto es algo que debe cambiar, porque el liderazgo femenino es un aporte real para el desarrollo de nuestras comunidades y, por supuesto, para seguir fortaleciendo nuestra democracia que nos impacta, finalmente, a todas y todos”.

Delia Riquelme Silvi, de la comuna de Coltauco fue una de las 88 seleccionadas de la Escuela de Líderes Políticas y Sociales, quien manifestó su satisfacción por haber sido parte de esta iniciativa, la que para ella será fundamental para concretar “un sueño” que la moviliza a asumir nuevos desafíos como esta Escuela.

“Soy usuaria del Centro Especializado en Violencias de Género del SernamEG (Ex CARI) y llegué a esto con cero expectativas, pero estoy realmente contenta de haber llegado aquí. Tengo un sueño… soy víctima de violencia y eso me llevó a tomar un curso de monitora para trabajar con mujeres violentadas y, con otras mujeres, queremos abrir una agrupación y sacar nuestra personalidad jurídica y, eso me impulsó también a ser parte de esta Escuela. He recibido mucha ayuda de distintas instancias y quiero devolver la mano. Hoy estoy trabajando para eso y el fin es trabajar y trabajar para que ninguna más se deje pasar a llevar”, afirmó Delia.

Cada una de las participantes que cumplieron con los requisitos de aprobación recibió su certificado, en medio de aplausos de mujeres que unidas y conectadas gracias a esta Escuela quieren aportar en la construcción de un mejor territorio, para las actuales y futuras generaciones, en igualdad y equidad.