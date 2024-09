La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Flavia González Urzúa junto con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Constanza Valencia; la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada; el Seremi de Gobierno, Carlos Carrasco y la Directora Regional de Prodemu, Claudia Peña, presentaron el proyecto “Cuidadoras Conectadas”, iniciativa que beneficiará a 60 mujeres cuidadoras de la región de O’Higgins, entregándoles un teléfono móvil y una capacitación en habilidades digitales, con el objetivo de potenciar su desarrollo y autonomía económica.

El proyecto se adjudicó gracias al "Fondo para la igualdad" del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, siendo desarrollado en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y en convenio con la Fundación Prodemu, quienes se encuentran ejecutando el proyecto destinado a dar respuesta a la problemática de bajo acceso y uso de internet en las mujeres, con focalización en aquellas que cumplen roles de cuidado.

La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Constanza Valencia destacó que “hoy estamos entregando estos kits, en una política que nace en el reconocimiento de los roles y las labores de cuidado, lo que se ha impulsado en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esta entrega se enmarca y se financia a través del Fondo para la Igualdad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que apunta principalmente a disminuir las brechas de las cuidadoras, de ahí su nombre ‘Cuidadoras Conectadas’. Esperamos que a través de esta entrega sea un aporte para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, reconocer las labores de cuidado y disminuir las brechas de conectividad, con un enfoque de género”.

Al respecto, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Flavia González, señaló que “nosotros estamos muy contentos con la entrega de estos 60 kits que corresponde, justamente, a la entrega de un celular con un año de internet gratuito y un curso de alfabetización digital que va estar a cargo de Prodemu, que es el convenio que tenemos entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones y esta entidad. Es muy significativo para aquellas personas que realizan el trabajo de cuidadora, van a tener más acceso y herramientas tecnológicas, entendiendo que su labor las limita a poder movilizarse, poder salir a hacer sus trámites, por ejemplo, y hoy contar con una nueva herramienta tecnológica y un curso para saber cómo utilizarlo, les va a permitir acceder a todo lo que está en las redes. Con esto ayudamos a disminuir la brecha digital”.

Considerando como antecedente que en Chile hay más de 4 millones de mujeres fuera de la fuerza laboral, muchas de ellas por cumplir labores de cuidado dentro de sus hogares, y tomando además los resultados de la encuesta Acceso y Uso 2023 que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones elaboró a través de la Subtel junto a Cadem, se decidió impulsar esta iniciativa.

En esa línea, para reconocer quiénes y cuántas son las personas que cuidan, es que, en 2022, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia habilitó el módulo de cuidadoras en el Registro Social de Hogares.

Para la seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada “esta acción se enmarca en la política nacional de apoyos y cuidados, parte de lo que como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, nos ha tocado liderar, y a propósito del compromiso de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde estamos generando el Sistema Chile Cuida, que nos permite ordenar la oferta intersectorial de los distintos ministerios y de las subsecretarías. Hemos detectado que las cuidadoras, no solamente tienen una brecha digital sino que también tienen otro tipo de situaciones que las aquejan como el no poder capacitarse, no poder participar de procesos de recreación, actividades culturales, deportivas, entre otras, pero también considerando que su tiempo es muy limitado y escaso, dado que la labor muchas veces es 24-7”.

Por su parte la Directora Regional de Prodemu, Claudia Peña, señaló que "esto es un hito, con la entrega del kit de tecnología, que en el fondo contempla un celular con un plan de internet y de llamadas ilimitadas por un año a las personas cuidadoras que están en el Registro Social de Hogares. En esta oportunidad se trabajó con la región de O’Higgins, específicamente de la comuna de Rancagua. En Prodemu sabemos que dentro de las brechas de género está el ciberespacio, y por esto nuestro taller Conectadas es un aporte para avanzar en justicia e igualdad para todas".

En la instancia, también participaron el senador Juan Luis Castro y la diputada Marcela Riquelme, quienes junto a las autoridades destacaron que este proyecto entrega un beneficio que va más allá de un teléfono, remarcando que la opción de conectividad digital permitirá una mayor y mejor calidad de vida para las personas cuidadoras.