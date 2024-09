“El Presidente Gabriel Boric nos ha pedido a todos un tremendo despliegue en estas extensas celebraciones, donde nos hemos coordinado desde hace semanas, pero que sabemos que todo lo que efectuemos en el área de la prevención será insuficiente si no hay conciencia en la comunidad respecto a estar atentos a las condiciones del tránsito, a no beber mientras se conduce, a no manejar bajo la influencia de las drogas, a no chatear mientras se está al volante, y siempre planificar el viaje. Queremos remecer las conciencias y hacer el llamado de atención a que este tipo de siniestros se pueden hacer reales si no se toman las precauciones necesarias”, indicó el Delegado Presidencial de O’Higgins, Fabio López Aguilera.

Agregó que “por ello, realizamos esta simulación que se suma a numerosas actividades que estamos llevando a cabo, y cuyo objetivo es crear conciencia y estar coordinados, porque si bien en las celebraciones del 2023 tuvimos menos accidentes que lamentar, también tuvimos menos días de Fiestas Patrias, y ello genera la posibilidad de que se den más accidentes de tránsito este año, en especial porque son muchos quienes van a empezar a salir el próximo día viernes 13 de septiembre. Va a ser prácticamente una semana”.

Sobre la simulación, la seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Flavia González, comentó que “acabamos de ver un ejercicio de simulación donde un conductor, en evidente estado de ebriedad, atropella a una transeúnte. Si bien es un siniestro ficticio y muy crudo, es una escena que ocurre, lamentablemente, en cada celebración. Las cifras del año pasado disminuyeron en un 38% en comparación con el año 2022, provocando 25 fallecidos en fiestas patrias a nivel nacional, siendo cuatro de ellas de nuestra región, donde tuvimos 60 siniestros viales”.

Por su parte, la Directora de Seguridad Pública Municipal de Rengo, Jacqueline Pizarro, resaltó que “efectuar esta simulación de accidente vial es esencial en el marco de la prevención y se realiza con el objetivo de llamar la atención de la gente, a que cree conciencia que es justamente en estas fechas donde aumenta más el consumo de alcohol y que es una de las principales causas de este tipo de accidentes”.

Añadió Jacqueline Pizarro que “quiero agradecer a todo el equipo de la seremi de Transporte, a Bomberos y al equipo municipal de tránsito y salud, porque esta simulación da muestra de la excelente colaboración y coordinación. Esperamos que quienes vieron esta simulación se vayan a casa con un aprendizaje de que las fiestas patrias son para celebrar pero con responsabilidad”.

Respecto a ello, el capitán de la Primera Compañía de Bomberos de Rengo, Sergio Ortiz, explicó que “hoy tuvimos un simulacro, pero podría haber sido real, porque es habitual que vivamos este tipo de accidentes todos los años, por lo tanto, es súper importante entregar un mensaje de ello a la ciudadanía, llamándola a entender que para disfrutar no es necesario arriesgar sus vidas ni las de los demás, y a recordar que alguien los espera en casa”.