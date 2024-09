En su declaración, el jefe comunal desmiente los hechos de los cuales se le acusa y cuestiona los límites que se traspasan en redes sociales en tiempos de campaña.

“Estimadas vecinas y vecinos, el día de hoy la Contraloría General de la República ha tomado conocimiento de los hechos que circulan profusamente por las redes sociales del cual algunos medios de comunicación se han hecho eco. Se suele decir que en política todo vale, pero hay ciertos límites que no se pueden traspasar como la familia y la vida privada, por lo que, como alcalde paso a relatar los hechos. El día 10 de julio, alrededor de las 22:30 horas pasé como lo hago siempre a la Copec ubicada en la salida sur de San Fernando, a comprarme un sándwich antes de llegar a mi casa, pero esta vez lo hice acompañado de mi pareja. En un momento se acercó de manera amenazante un sujeto grabándonos, por lo que decidí irme rápidamente de allí. Desde el primer día de mi administración me he preocupado de la probidad y la transparencia de la gestión municipal, por lo tanto, he decidido ponerme a disposición de quien investiga los hechos de parte de la Contraloría para que determine si tengo alguna responsabilidad en los hechos recién relatados”.