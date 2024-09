Con el objetivo cumplido de promocionar la lactancia materna como una fuente importante de apego entre la madre y su recién nacido, además de fomentar la importancia desde el aspecto salud y nutricional, el Comité de Lactancia Materna del Hospital San Fernando dio por finalizado el mes de conmemoración con una ceremonia de premiación por las diferentes actividades programadas.

A esta jornada desarrollada en la Sala Auditorio asistió Myriam Verdugo, referente del Comité de Lactancia Materna del Servicio de Salud O’Higgins, además de la directora (s) del hospital, Lindsay Macuada, quien estuvo acompañada por los subdirectores de Gestión del Cuidado de la Enfermería, Pablo Caroca y de Gestión Estratégica y Eficiencia Hospitalaria, Osvaldo Silva; como también los ganadores de los concursos de fotografía, Ruleta de la Lactancia y Dibujo en Unidad Educativa y los integrantes del comité de lactancia del centro asistencial.

La presidenta del Comité, matrona Karla Casas-Cordero, se mostró emocionada y conforme con lo realizado, “durante todo el mes de agosto, programamos una serie de actividades para conmemorar la lactancia materna, donde hicimos participar tanto a la comunidad usuaria como a nuestros funcionarios. Tuvimos el concurso de fotografía donde recibimos 17 imágenes alusivas a este importante acto, con una votación popular en stands informativos tanto en el hospital como en el Mall Vivo”. Los ganadores fueron: 1° lugar Yasna Mella con 40 votos, 2° lugar Valentina Rebolledo con 37 votos y 3° lugar Solange Basualto con 36 votos.

Una segunda actividad fue la “Ruleta de la Lactancia”, dirigida exclusivamente a los funcionarios del establecimiento hospitalario, “donde pusimos a prueba los conocimientos sobre la lactancia materna. Participaron 14 equipos que representaban a servicios clínicos, unidades de apoyo o departamentos, quienes estudiaron bastante el material que le proporcionamos, donde la unidad Contabilidad se quedó con el primer lugar, seguido por el Servicio de Alimentación y Nutrición en el segundo y la Subdirección de Gestión del Cuidado en tercera posición”, señaló Karla Casas-Cordero.

Además, los niños y niñas de la Unidad Educativa “Bambi” también se sumaron a las actividades con un concurso de dibujo, cuyo resultado fue el siguiente: 1° lugar, Alonso Silva Cañoles; 2° lugar, Agustina Gutiérrez Bobadilla; 3° lugar, José Farfán Arenas. El jurado experto fue Carlo Mora Rodríguez, profesor universitario, magíster en artes visuales.

Para la presidenta del Comité de Lactancia Materna, “con este tipo de actividades, fomentamos no solo la parte técnica del proceso, sino que abarcamos un conjunto de cosas, como el apego, el vínculo no tan solo con la madre, sino que con el padre también, y es algo que impulsamos desde el momento del nacimiento. Es un concepto que no solo abarcamos durante agosto, donde se conmemora la semana mundial, sino que todo el año apoyamos la lactancia materna ya sea con pruebas o inducciones a los funcionarios, o bien con nuestros pacientes”.

Finalmente, destacar el compromiso suscrito entre el comité y el equipo directivo, en potenciar este acto, “como comité estamos trabajando en potenciar nuestra labor, buscando la acreditación como Hospital Amigo de la madre y el niño que es una ardua tarea; en ese sentido, agradecemos el apoyo que nos brindó la directora y los subdirectores que asistieron a la ceremonia y firmaron esta carta de apoyo. Estamos muy contentos por los resultados, pero sabemos que nos queda mucho por hacer, donde esperamos contar con la ayuda de toda la comunidad hospitalaria para lograr el objetivo de acreditarse en los plazos establecidos”.