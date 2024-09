La iniciativa presentada a la Seremi tiene relación con realizar un invernadero de cultivo de alfalfa hidropónica para apoyar con ello el proyecto “caballos que sanan”, que busca a través de talleres de hipoterapia ayudar a personas en situación de discapacidad y vulnerabilidad social provenientes de las comunas de Rengo, Malloa y San Fernando.

La encargada de la Fundación, Miriam Poblete, expresó que “acá nosotros entregamos hipoterapia a niños en situación de discapacidad de escuelas rurales como por ejemplo el colegio Cartagena de Rengo con un kinesiólogo que les diseña la terapia y un profesor de educación física que va de tirador del caballo”.

“Nosotros postulamos al FFOIP y nos adjudicamos el proyecto de invernadero para alfalfa hidropónica por lo que agradecemos a la Seremi de Gobierno con este respaldo para seguir con nuestra iniciativa central que es apoyar a niños y niñas”, agregó.

El Seremi de Gobierno, Carlos Carrasco, dijo que este “proyecto de hipoterapia es un tremendo aliciente para ayudar a través de esta fundación a niños con espectro autista con el trabajo de kinesiólogos y profesionales con los caballos, en un ambiente tranquilo que sin dudas es propicio para que estos niños vayan avanzando en su integración, desarrollo y en su salud. Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric estamos muy felices de haber otorgado, según el puntaje obtenido, a esta organización de San Fernando financiamiento para un proyecto tan relevante”.

Damaris González, madre de un niño autista de 5 años, señaló que “luego de estar con el caballo mi hijo se tranquiliza y a él le gusta mucho, lo disfruta y en la semana que no venimos me pregunta y siempre está pendiente de cuándo vamos a retomar la actividad. Me han dicho que los cambios son a largo plazo, pero igual he notado que mi hijo está más calmado luego de esta actividad de hipoterapia por lo que recomiendo totalmente este ejercicio a padres que están pensando en traer a sus hijos acá”.

Los niños y niñas beneficiados con los talleres de hipoterapia son 60, quienes están en el tramo entre los 8 y 16 años y cuyas familias presentan dificultades económicas. Los criterios de selección, según la Fundación Equinoterapia, se basan en entrevistas y diagnósticos con la familia o madre de los usuarios.