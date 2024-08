Como parte del Plan de Fortalecimiento del Programa Puntos de Cultura Comunitaria, la Escuela Carnavalera Batuquebatu realizó un taller Bloco Afro en la comuna de Peumo, gracias al apoyo y financiamiento de esta iniciativa que impulsa el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con apoyo de la Universidad de O´Higgins (UOH). El encuentro contó con la participación del mestre Matías Manríquez, destacado percusionista de Curicó, Región del Maule.

El integrante de la escuela, Nicolás Cartagena, comentó que “ha sido una jornada muy enriquecedora, agradecemos las subvenciones que recibimos al ser parte del Programa Puntos de Cultura Comunitaria y todas las herramientas que nos han podido brindar. Cerca del 60% de los participantes son niños y niñas, porque les encanta escuchar los sonidos, nos ven bailar, quieren tocar los instrumentos y quieren ser parte de esta iniciativa”.

Vicente Zamorano pertenece a la agrupación desde diciembre del año pasado lo que le ha permitido participar en varios carnavales. “Mi experiencia ha sido así muy buena, ya que he recibido la acogida de muchas personas. Acá que me enseñaron a tocar y hacer diversas cosas. Yo partí tocando caja y con el transcurso del tiempo comencé a tocar repique”.

“Cuando yo no estaba en la batucada, no salía. Me quedaba en casa, pero ahora puedo aprovechar de salir a divertirme, conocer lugares, y me relajo tocando algún instrumento. Ahora nos están enseñando unos ritmos, me pareció divertido. Recomiendo unirse a nuestra batucada, es una experiencia que te va a quedar grabada en la mente, una experiencia muy buena”, concluyó Vicente.

El músico a cargo del encuentro, Matías Manríquez, señaló que “vine a hacer un taller, a entregar unos ritmos, unos cortes de batucada. La agrupación se adjudicó un proyecto del PCC y gracias a eso nosotros hemos podido venir acá, para que esta agrupación siga creciendo, se siga enriqueciendo con conocimientos, estoy contento y agradecido por la oportunidad de estar aquí”.

Agregó que “lo más importante es el trabajo en equipo, el desarrollo de la personalidad, porque estamos haciendo una actividad que a lo mejor no cualquiera puede hacer. Entonces, eso es importante y obviamente también las habilidades sociales, potenciarlas, compartir”.

Al respecto, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Cristo Cucumides Litin, indicó que “estamos muy contentos que se realice esta actividad que forma parte del Plan de Fortalecimiento que está desarrollando la Escuela Batuquebatu con apoyo y financiamiento del programa Puntos de Cultura que estamos implementado en la región junto con la Universidad de O’Higgins. Sabemos que la agrupación realiza una labor artista y cultural muy importante en la comuna de Peumo, promoviendo el desarrollo de esta práctica sociocultural a través de actividades con niños, vecinos y vecinas, que son parte de la agrupación, y quienes dan vida al arte y la cultura en la comuna”.

Clemencia González, directora de la Dirección de Cultura, Patrimonio y Extensión de la UOH, destacó los enfoques clave que guían el programa y que se reflejan en el trabajo comunitario de esta Escuela. “En el Programa Puntos de Cultura Comunitaria, abordamos los ejes de interculturalidad, género, inclusión y enfoque no adultocéntrico en cada territorio, con el objetivo de fomentar procesos de participación y colaboración que fortalezcan el sentido de pertenencia e identidad. Nos enfocamos en valorar las experiencias únicas que emergen en cada lugar, reconociéndolas como manifestaciones de los conocimientos y saberes propios de sus comunidades”.

El integrante de la agrupación, Bernardo Vilches, comentó que “lo que hago no ha sido muy diferente a lo que hacen los demás, tengo la habilidad musicalmente hablando y la discapacidad para mí nunca ha sido un obstáculo, para nada, ya sea en mi vida social, profesional y también musical. Creo que musicalmente estoy a la par con todos los chicos y los integrantes”.

Precisó que “físicamente no puedo estar de pie mucho tiempo ni puedo desplazarme sin mi bastón, entonces en carnavales solamente me limito a acompañar a los chiquillos en los traslados, en el tema de organización, pero el fuerte mío de tocar, en los ensayos y también ayudar a los van recién llegando. Invito a los jóvenes y niños, que tengan habilidades o no a aprender con nosotros. La idea es desarrollar en los jóvenes habilidades musicales”.