Ante la masiva festividad, cuya fecha de celebración es el 30 de agosto, el Delegado Presidencial de O’Higgins, Fabio López, acompañado del Jefe Zona O'Higgins, General Max Jiménez; el Alcalde de Malloa, Luis Barra, y el Párroco de Santa Rosa en Pelequén, padre Juan Carlos Farías, dio a conocer las acciones preventivas en torno a la festividad religiosa, indicando que “hemos adoptado y coordinado medidas durante varias reuniones previas para garantizar que los miles de peregrinos que concurren al santuario lo hagan en condiciones de seguridad”.

Añadió el Delegado que “hay una organización importante junto al municipio, al padre párroco, a Carabineros, a PDI, donde hemos revisado lo efectuado años anteriores y se ha hecho un planteamiento para este 2024, considerando la gran cantidad de comunidad de distintas partes del país que llegan a Santa Rosa en Pelequén, que es la fiesta religiosa más grande que tiene la región. Por ello contaremos con bastante personal de contingencia que va a estar acá dando la seguridad necesaria”.

Asimismo, Fabio López explicó que “si bien esta es una fiesta religiosa, también hay un foco comercial importante, y estamos coordinando las medidas de seguridad ante ello con el municipio, carabineros, Ministerio de Transporte y la autopista del Maipo. Han sido coordinaciones muy tempranas para poder tener el correcto desarrollo de esta festividad”.

Sobre lo anterior, el general Max Jiménez resaltó que “estamos haciendo un esfuerzo importante como región de O'Higgins, para poder tener una dotación de carabineros que brinden la seguridad a todas las personas que asisten a este evento. Destacar que ha habido una organización previa para el buen desarrollo de esta fiesta religiosa de Santa Rosa. Nos hemos reunidos en a lo menos 5 reuniones con el municipio, seremi de transporte, bomberos y otras instituciones para revisar los diferentes aspectos y brindar la tranquilidad a todos los asistentes. Habrá un despliegue importante de servicios en la carretera, con todas las medidas de seguridad para las personas que concurren en vehículos. La Ruta 5-Sur tendrá un tránsito normal de sur a norte o de norte a sur. También habrá servicios de infantería en el interior de la feria de comercio que se instala en las inmediaciones que han sido autorizadas por el municipio”.

En el área del trabajo municipal, fue el alcalde de Malloa, Luis Barra, quien se refirió a que “nos hemos reunido varias veces con delegado y carabineros, y también con el padre de la parroquia, para trabajar en torno a esta fiesta religiosa, y estamos claros que todas las instituciones van a hacer un trabajo muy profesional y tendremos como cada año, una exitosa peregrinación. Para ello, nuestros funcionarios municipales, que tienen una ardua y larga labor que desarrollar, estarán apoyando toda la celebración. En definitiva, no hemos dejado absolutamente nada al azar, para poder tener una fiesta lo más normal posible”.

El alcalde Barra hizo un llamado a los peregrinos, “especialmente a los que vienen caminando al santuario, a que lo hagan con la atención necesaria. Mucha gente viene caminando desde muy temprano, en especial el día 30 de agosto… Tomen medidas y resguardos necesarios, como uso de chalecos reflectantes, recordando que es un día con alto flujo vehicular que se emplaza por las carreteras y por las calles que llegan a Pelequén”.

Respecto al fervor y culto de los peregrinos, el padre Juan Carlos Farías los invitó “a que vengan con confianza, pero como han dicho las autoridades, respetando las medidas de seguridad. Pero no olviden que el templo está todo el año y las mandas se pueden pagar no solamente el 30 de agosto, donde se vive mucha congestión. Vengan antes, durante o después, porque una manda no va con fecha, sino con ese fervor que los lleva a ofrecer ese caminar, esas flores y esas velas”.

Sobre esto último, agregó que “invitamos a los fieles a cambiar las velas por alimentos no perecibles. El alimento sirve para los pobres y, esa velita en vez de encenderla, como signo de fe, conviértanlas en alimentos y nosotros nos vamos a encargar de que llegue a la gente pobre”.