Invitan a participar de la Cartelera Comunal de Teatro 2024 en Rancagua

Cartelera comunal

En abril del año en curso, la Comisión de Selección de Cartelera Comunal 2024, anunció la selección de nueve obras de teatro bajo el objetivo de generar instancias de programación que permitan exhibir trabajos de compañías locales y nacionales en la comuna de Rancagua. En el caso de “Los Guachucheros: Secretos de una historia prohibida” es la cuarta de las jornadas del programa comunal.

Los Guachucheros: la identidad local en escena

La obra, realiza una distintiva representación sobre las tradiciones, identidad y las tradiciones del campamento minero Sewell a través del personaje “Guachuchero”, conocido contrabandista de alcohol de la época. Aborda la Ley seca de 1932 que prohibía el consumo, venta e introducción de licor en los campamentos.

Así lo expone la investigadora Catalina Codelia Contreras (2004) quien señalando: “El mayor contrabando estaba a manos de los guachucheros que distribuían en alcohol a los habitantes de Sewell a precios exorbitantes. Estos personajes transportaban vino, chicha, aguardiente y otros licores en forma clandestina desde los diferentes centros de producción de la región que funcionaban como sus abastecedores, como Machalí y Doñihue”.

Por su parte, Anita Herrera, actriz quien forma parte de la obra, manifiesta la relevancia de integrar como compañía la Cartelera Comunal indicando que este trabajo teatral: “Muestra principalmente la identidad del rancagüino, específicamente del sewellino, personas que hoy tienen 60, 70 años, que fueron parte del campamento minero con mayor tradición e historia en nuestro país. La obra Los Guachucheros permitirá que el público se identifique, recuerde y rememore lo que algún día fue”.

El trabajo de Teatro Impronta desarrolla esta historia a través del uso de máscaras, la presencia del humor, el canto, los bailes, la guitarra y un interesante diseño de vestuario que hacen de esta obra un atractivo panorama artístico y cultural en la comuna donde su elenco cumple un rol fundamental.

Sobre ello, Marilyn Briceño, también actriz en Los Guachucheros, aborda la relevancia que tiene para ella presentarse en el Teatro Regional Lucho Gatica, indicando: “Para mí es un honor y un privilegio presentarnos en este emblemático recinto cultural que se ha convertido en el epicentro de las artes escénicas de la Región de O'higgins. Tiene un significado especial, es el orgullo de Rancagua y de toda su gente pues reúne a familias, amigos, vecinas y vecinos para disfrutar del teatro, la música y la danza”

Marilyn enfatizó en que como actriz tener la oportunidad de interpretar en este espacio, es una responsabilidad “ya que estás conectando con la comunidad, llevando historias que les conmueven, hacen reír o reflexionar. Es un escenario que me llena de energía, me recuerda porque amo tanto mi profesión, aquí no solo actuamos para el público sino para nuestra gente, para nuestra ciudad y eso es lo más relevante de todo”.

La jornada es gratuita y abierta a todo público previo retiro de entradas en dependencias del Teatro.

Esta invitación es realizada por la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Rancagua en conjunto a la Compañía de Artes Escénicas Teatro Impronta.