Se realizó mediación artística para niños y niñas de las comunas y localidades de San Fernando, Pailimo y Bucalemu en la región de O'Higgins, así como en Las Cruces y El Quisco en la región de Valparaíso, quienes fueron invitados a disfrutar de las canciones del disco "El Buen Vivir", una producción musical que reflexiona sobre el vínculo de los seres humanos con la naturaleza.

Mariel Labra señaló: “A través de estas mediaciones, invitamos a los niños y niñas a imaginar cómo sueñan el futuro, a entender que son actores principales de estos cambios. Quizás tengamos ingenieros de estas escuelas que, en el futuro, desarrollen energías limpias para sus comunidades”.

Cristo Cucumides, expresó: “Uno de los pilares de nuestra gestión como Seremi de Culturas, Artes y Patrimonio de la región de O’Higgins es promover y dar acceso al arte en sus diferentes disciplinas, y lo hemos hecho a través de un trabajo articulado con organizaciones de base comunitaria y territorial como la Ecoescuela Artística Kalfumalén, quienes hoy también forman parte de la red de Puntos de Cultura, destacando por su trabajo con fuerte arraigo territorial e identitario. Nos alegra que Kalfumalén continúe desarrollando este virtuoso trabajo en establecimientos educacionales de San Fernando, gracias al apoyo de nuestro Ministerio de las Culturas, porque todo este despliegue también nos permite darle sentido a la gestión que realizamos como institucionalidad pública en la región. Creemos en el arte y la cultura como motores de transformación social y seguiremos trabajando con esa convicción en conjunto con los establecimientos educacionales para nuestras niñas, niños y jóvenes”.

María Fernanda Rojas, encargada de convivencia escolar de la Escuela José de San Martín, comentó: “Para nosotros, como escuela, es muy significativo este tipo de visitas, ya que somos un establecimiento muy pequeño con una matrícula que no supera los 110 estudiantes; por lo tanto, estas instancias no se dan a diario. Además, el contexto sociocultural hace que nuestros niños no tengan acceso garantizado a este tipo de expresiones artísticas”.

Este nuevo proyecto de Kalfumalén, da continuidad al trabajo sostenido que la agrupación cultural, por hoy Punto de Cultura Comunitaria de la región de O'Higgins, ha llevado a cabo en relación a temáticas vinculadas con música, educación y ecología, trabajo consecuente que propicia de forma amorosa y efectiva el acceso a actividades de calidad para niños y niñas de nuestra región.