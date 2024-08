En el extenso recorrido que realicé en terreno con mi equipo, me sorprendió y molestó profundamente la indolencia con la que fue abordado este tema, sobre todo, desde CGE, compañía que tiene la concesión de la luz eléctrica en San Fernando. Los vecinos llamaron, ingresaron reclamos por las plataformas digitales y suplicaron ser escuchados, pero simplemente les mintieron o fueron ignorados. Esto no me lo contaron, YO LO VI.

A nivel local, tampoco podemos expiar de responsabilidades a las entidades encargadas de la labor de prevención y mantención, como el COGRID Municipal. Fueron muchos los árboles que cayeron y empeoraron la situación, no solo cortando cables, sino que dificultando los accesos y el desplazamiento en diversos sectores de la comuna.

Seguimos insistiendo en la prevención antes que la reacción, hay equipos dispuestos para eso, solo basta hacer la pega.

Más que reaccionar con una demanda colectiva (que puede ser un trámite de largo aliento e incluso años), es imperioso trabajar en prevenir estas situaciones, que den resultados inmediatos y que consigan simplemente evitar estas situaciones y al menos, socorrer a la comunidad en tiempos aceptables. Nadie puede soportar más de 72 horas sin luz, sin perder comida y medicamentos.

También me doy el espacio de reflexionar ¿Cómo apoyamos a los pequeños negocios o almacenes de barrio? Que perdieron su capital y gran parte del sustento diario a sus hogares. No necesitamos más voladeros de luces, necesitamos acciones concretas.

Acá el verdadero ente al que debemos denunciar esta grave negligencia es a SERNAC, porque insisto, no es un servicio gratuito y cada familia es cliente y consumidor de la compañía de luz. Por esto, es que en nuestro Gobierno Comunal, trabajaremos para crear una asociación de consumidores para canalizar sus derechos y así, velar porque el municipio pueda interceder directamente en las mediaciones colectivas con SERNAC.

Por otro lado, gestionaremos mejores precauciones para las familias de San Fernando y sobre todo, trabajaremos en labor preventiva tanto en propiedad pública como privada, haciendo un levantamiento de todos los árboles que pudieran significar un riesgo, ya sea para reubicarlos o bien podarlos y reemplazarlos por otro ejemplar, en un lugar donde no revistan un peligro. Todo por supuesto, a través de un diagnóstico profesional y factibilidades técnicas.

Ya es momento de decir BASTA y pasar de ser una sociedad sumisa y una empoderada que conozca y exija sus derechos.