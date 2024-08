Miles de chilenos siguen sin energía eléctrica, una situación que se ha extendido por casi tres días y afecta a más de 200 mil hogares, entre ellos 30 mil clientes de la región de O’Higgins. “Esta situación es inaceptable. Las empresas, que operan como monopolios naturales, están tratando de poner de rodillas a las personas y al Estado”, sostuvo el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara Alta.

En respuesta a esta crisis, Castro ha citado al ministro de Energía, Diego Pardow y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a una sesión de la Comisión de Energía, que se llevará a cabo este miércoles en el Senado. Además, se está trabajando con el Ejecutivo en un proyecto de ley que permita destinar las sanciones aplicadas a las empresas responsables, al Fondo de Estabilización Energética.

"Es inaceptable que, en medio de una oleada de aumentos tarifarios, las empresas se den el lujo de no reponer el servicio a tiempo, actuando con insuficiencia y falta de transparencia respecto al tiempo de reposición. Esto no tiene nombre", declaró el senador Castro. "Una ventolera en Santiago y en algunas regiones no deberían causar la magnitud de daño que estamos viendo, especialmente con la latencia en reponer el servicio".

El senador anunció que junto a otros parlamentarios y al gobierno, se tomarán medidas para poner justicia en el control monopólico de las empresas que no cumplen con las reglas ciudadanas. "He estado en contacto con el ministro Diego Pardow y, tras una reunión que tendremos este lunes, esperamos hacer modificaciones para aumentar el subsidio a los sectores más vulnerables y a las pymes, que no deben sufrir el alza de la energía este invierno", explicó Castro. "Parte del dinero provendrá de las multas a las empresas por sus incumplimientos. Ellos también deben sentir el rigor del Estado ante la indefensión de los clientes".

El senador Juan Luis Castro reiteró su compromiso de trabajar incansablemente para garantizar que las empresas de energía cumplan con su deber de proporcionar un servicio eléctrico fiable y transparente, y para asegurar que los consumidores chilenos no sean víctimas de prácticas abusivas.