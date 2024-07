Hasta el 6 de agosto, estará abierta la convocatoria para participar en la XI versión del Expo Feria de Mujeres Emprendedoras Indígenas 2024, organizada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Esta feria ofrece una plataforma para que las participantes fortalezcan su autonomía económica al exhibir sus productos y servicios, fomentando el intercambio cultural y comercial. Además, es una oportunidad para potenciar sus redes, compartir conocimientos y promover la diversidad y riqueza de su identidad. Durante tres jornadas, las mujeres pertenecientes a los 11 pueblos indígenas reconocidos por ley, podrán exhibir y vender productos de diversos rubros, como gastronomía, textiles, artesanías, orfebrería, entre otros.

"Desde el SernamEG, a través del programa Mujer Emprende, las invitamos a ser parte de este encuentro nacional que busca rescatar y promover la identidad de cada mujer participante mediante una variada muestra de productos. Este espacio es una oportunidad única para destacar la riqueza cultural de las mujeres indígenas y potenciar el ejercicio de su autonomía económica", afirmó Priscilla Carrasco Pizarro, directora nacional del SernamEG.

Por su parte, Álvaro Morales Marileo, director nacional (s) de CONADI, señaló: "Esta iniciativa será un espacio para exponer la cultura de los pueblos originarios de diversas regiones, reflejando el liderazgo de los territorios que representan. Invitamos a las emprendedoras mayores de dieciocho años de todo el país, pertenecientes a los 11 pueblos indígenas reconocidos por la ley, que sean productoras directas de sus emprendimientos o empresas, a participar en esta feria".

Experiencias exitosas para emprendedoras de O’Higgins

El inicio de estas postulaciones se perfila también como “una tremenda oportunidad”, para las emprendedoras de la región de O’Higgins, desde donde se busca instalar y visibilizar el trabajo local con una evidente identidad del territorio y con la impronta de quienes hoy rescatan el arte y cultura de los pueblos originarios.

“Como región hemos tenido una participación destacada en esta Feria, a través de emprendedoras que han logrado plasmar sus arraigos en sus productos, a través del arte, la orfebrería, cerámica y otras técnicas que tienen identidad propia y que, además, también han permitido a sus seleccionadas posicionarse como referentes en la materia en nuestra región. En esta versión 2024, esperamos cumplir con ese estándar de trabajos que nos represente y que permita a las participantes llevar sus productos a espacios tan relevantes como este, el que captura la atención de públicos y privados”, explicó la directora regional del SernamEG O’Higgins, María Jesús Avello Rifo.

El aporte de la Feria para sus beneficiarias ha sido también una instancia de crecimiento y desarrollo. Así lo confirma Claudia Huenchullán, periodista, orfebre y artista del mundo de la cerámica y textil, quien -junto a Olga Llanquileo, artesana y artista, que ha trabajado la cestería en totora y cultora - fue parte de la Expo del año 2023.

“Participar en la Feria es una experiencia enriquecedora ¡Me encanta! El estar ahí y ser parte de ella ha sido un tremendo orgullo y me ha señalado un camino que no quiero abandonar jamás. Me ha enseñado también a valorar aún más mi arte ancestral que involucra tanto la manera de ver el mundo, mi manera de vivir y sentir, sobre todo estar anclada a la ñuke mapu, la madre tierra. El compartir con mis lamngen, conocer sus distintos trabajos -todos de excelencia- ha sido muy positivo, tanto para dar a conocer mi trabajo como para darme cuenta de que independiente de nuestros pueblos, compartimos una misma visión y un tremendo amor por nuestros oficios, que están anclados a nuestra historia, a nuestros orígenes y también a nuestros ancestros”, comentó Huenchullán.

Postulaciones

Las mujeres interesadas pueden postular en el sitio sernameg.gob.cl o en conadi.gob.cl, también de forma presencial, descargando la ficha de postulación y presentándola en las Direcciones Regionales del SernamEG.

Los resultados de las postulaciones estarán disponibles a partir del 19 de agosto en el sitio web del SernamEG y de CONADI.