Feria Esperanza, ¡manos a la obra!

Feria Esperanza es un montaje colectivo que busca reflejar a través de una obra lo que fue la formación teatral que realizaron vecinos y vecinas de Rancagua durante meses. Un esfuerzo que ha rendido frutos dando vida a una representación en escena que invita a sumergirnos en un día común en la vida de las y los comerciantes de la Feria Esperanza.

Dentro de la historia, seremos testigos de cómo un joven estudiante de cine llega a este espacio en búsqueda de la finalización de un encargo académico, conociendo así a distintos expresivos y mágicos personajes, que, a su vez, interactúan a través de un entretenido concurso en la radio local.

Conversamos con Francisca Jara, Directora Creativa de Teatro Impronta, entidad organizadora de la actividad quien se refirió a Feria Esperanza.

¿Podrías contarnos cómo fue el proceso creativo de la obra?

“Las personas integrantes del taller fueron proponiendo de a poco y en base a sus propias capacidades e intereses, la creación de personajes que debían interactuar en un espacio diverso y teatral. El pretexto de la feria, fue naciendo a medida que se iban ejecutando cada una de las jornadas del Taller de Teatro Comunitario que desarrollamos como Teatro Impronta”.

¿De qué manera las personas se vieron implicadas y cómo verán reflejado sus aportes en la obra?

“De múltiples formas! Cada participante fue complejizando la multidimensión de sus personajes, de esta manera se logró finalizar un proceso de profunda interacción comunitaria, donde existe una absoluta variedad de rangos etarios y realidades socioculturales de ciudadanos rancagüinos compartiendo con un fin en común: el amor al teatro.

Por su parte, Diego Olguín y Bernet Pareja, participantes de los talleres y de la obra relataron cómo fue el proceso creativo y su experiencia en las jornadas formativas.

Diego, ¿Qué significó para ti formar parte de la creación de una obra y ahora también participar de su estreno?

“Significó trabajo, mucho trabajo. Soy actor, con lo cual, en una obra, hay que darle el tiempo y dedicación necesaria, aunque sea un día a la semana. Es algo especial porque en Rancagua no se da mucho esto de hacer teatros, no hay muchas salas de teatro, no es comparable con Santiago. Este país es súper centralista en ese sentido y hacerlo aquí en Rancagua significa innovación. Incluso podría decir que significó ánimo, ganas, amor, sobre todo; dedicación”.

¿Qué expectativas tienes de la jornada?

“Diversión, entretenimiento, trabajo. Quiero disfrutar ese día y quiero pasarlo bien con los colegas, compañeros, compañeras. Esto se ha hecho mucho desde el amor, la dedicación, desde las ganas de querer participar y en realidad voy con esa expectativa, de pasarlo bien con lo que ya hemos hecho.

Bernet, ¿Qué valor otorgas a la creación colectiva dentro del teatro?

“Creo que está bacán porque no sigue una lógica tradicional del teatro. Todos estamos aportando desde la experiencia e imaginación de cada uno para poder crear los personajes. También trabajamos con la improvisación, que al menos yo no había trabajado. Uno en el teatro se guía por el texto, en cambio acá el texto lo vamos construyendo todos y es diferente.

¿Por qué las personas deberían asistir a ver la obra? ¿Con qué se encontrarán?

“Porque es una obra local que hemos ido creando todos los que hemos asistido al taller y porque trabaja con la improvisación, entonces pueden pasar muchas cosas! El público puede interactuar con la feria, se van a encontrar con algo comunitario creado por un grupo de personas de distintas edades y rangos sociales. Va a ser entretenido e interesante”.

El estreno de la obra Feria Esperanza es completamente gratuito y abierto a todo público.

Más información en la cuenta de Instagram @teatro.impronta

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Fortalecimiento Teatro Impronta, Programa Puntos de Cultura Comunitaria, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.