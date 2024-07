Los diputados de la Bancada UDI que representan a la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo y Natalia Romero, llamaron al Gobierno a decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en todo el país a raíz del recrudecimiento de la crisis delictual que afecta al territorio nacional, luego que durante las últimas 72 horas fueran asesinadas 15 personas, cuatro de ellas menores de edad.

Al respecto, los parlamentarios gremialistas advirtieron que la estrategia adoptada por las actuales autoridades “ha resultado ser un absoluto fracaso”, dando cuenta, por ejemplo, que los homicidios registrados en la zona han aumentado un 72,7% en comparación con la misma fecha del año pasado, pasando de 11 a 19 casos, de acuerdo al Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros.

Por lo mismo, y considerando -además- que durante los últimos días la Fundación Paz Ciudadana advirtió que “estamos en el nivel más alto de los delitos violentos en toda la historia del país”, los representantes de los distritos 15 y 16 calificaron como “indispensable” que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el resguardo de la seguridad de los chilenos, evitando así que la delincuencia y el crimen organizado “sigan apoderándose de los territorios, como lo han hecho todo este tiempo”.

“Lo que ocurrió durante el último fin de semana en nuestro país, con dos verdaderas masacres en la Región Metropolitana, una de ellas con cuatro menores de edad fallecidos, no tiene ningún registro en nuestra historia y da cuenta del rotundo fracaso en la estrategia que han implementado las actuales autoridades. El crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico se están apoderando de todos los territorios, atentando gravemente con la vida de miles de chilenos, y si no enfrentamos esta crisis de forma decidida y con medidas concretas, vamos a llegar a un punto de no retorno del cual -probablemente- no podremos salir en mucho tiempo”, advirtieron ambos parlamentarios.

Producto de lo anterior, Cornejo y Romero manifestaron que el Gobierno “no puede esperar un minuto más en adoptar todas las medidas que tenga a su alcance y que sean pertinentes dada la magnitud de esta crisis”, reiterando -con ello- que se debe decretar un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en todo el país y contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas, al menos hasta que se logre disminuir la actual sensación de inseguridad que existe entre los chilenos.

Asimismo, los representantes de O’Higgins exigieron que se otorgue máxima urgencia a todos los proyectos en materia de seguridad que están pendientes, entre ellos los que facilitan las expulsiones de extranjeros condenados, como también que se avance en la construcción de nuevas cárceles.

“Si no adoptamos las decisiones que correspondan, por muy duras que sean, los chilenos van a seguir convirtiéndose en víctimas del crimen organizado y la delincuencia. Aún estamos a tiempo de evitar aquello, pero para eso necesitamos la acción decidida por parte del Gobierno”, sostuvieron.