El manejo de las Listas de Espera Quirúrgica ha sido un proceso imperativo para Hospital San Fernando, generando consenso entre varios servicios y unidades, bajo los lineamientos ministeriales y con el principal apoyo de la dirección del establecimiento encabezada por María José De Witt Troncoso. En ese sentido, el centro asistencial ha presentado una estrategia que ha generado resultados positivos, siendo destacado a nivel regional por el Servicio de Salud O’Higgins e incluso por el propio Ministerio de Salud que recientemente realizó una visita en terreno para conocer los avances y gestiones locales.

Osvaldo Silva Flores, subdirector de Gestión Estratégica y Eficiencia Hospitalaria, fue parte del equipo que recibió la visita de representantes ministeriales. La autoridad del centro de salud -que lleva el proceso de lista de espera en el establecimiento- sostuvo que “el Hospital de San Fernando ha sido pionero en obtener buenos resultados en indicadores del área quirúrgica, acogiendo los lineamientos de MINSAL. Este año hemos adoptado una estrategia de resolución para lista de espera quirúrgica que abarca aquellos casos que tienen mayor antigüedad, anteriores al año 2019 y abordando áreas de complejidad como la traumatología, que son cirugías de mayor tiempo de duración en un pabellón, desde las 2 a 4 horas”.

La estrategia, según el subdirector, “abarca desde el ámbito institucional con la jornada diurna de ocho horas de 8 a 17 horas, de lunes a viernes, con una extensión horaria que va de las 17 a las 20 horas, programando además cirugías para sábado, domingo e incluso festivos, incorporando resolución de patologías traumatológicas que es el mayor número de pacientes dentro del percentil 90, como de otras especialidades abordando el percentil 75. Esto nos ha permitido, en un plazo de dos meses, lograr avanzar en la resolución de alrededor de 443 pacientes”.

El trabajo de gestión es importante para disminuir la lista y aquí se compromete la labor administrativa, médica-clínica, de insumos, del instrumental y de los pabellones, entre otros. “Acá hay que resaltar el trabajo en equipo, porque para el paciente sólo implica la intervención quirúrgica que va de la mano de sus controles, cirugía y su estadía hospitalaria con chequeos postoperatorios, pero para nosotros va más allá, ya que existe un trabajo metódico y complejo, donde convergen distintos estamentos, no tan solo del equipo quirúrgico del Servicio de Pabellón Central, porque hay que disponer de los recursos, de los insumos y cajas de instrumental, por ejemplo para cirugías de cadera necesitamos un mínimo de 13 cajas que se ocupan en un pabellón y por eso tienen un tiempo de demora; involucra al equipo profesional, técnico y administrativo para contactar a los usuarios, el cirujano con los controles previos y postoperatorios. En esa fase hay un servicio que destaca tanto en el periodo anterior a la intervención como en el siguiente, que es la Unidad PreQuirúrgica, que tiene que ubicar a los pacientes, contactarlos, donde hay veces que los números telefónicos no están actualizados y debemos apelar a todo método de búsqueda”, señaló el subdirector.

En esto último, producto de la cercanía que ha tenido el hospital con las comunidades organizadas mediante el trabajo de participación ciudadana, “hay que manifestarles a los usuarios que ellos también tienen derechos y deberes que cumplir, y que son por ejemplo actualizar sus datos personales en SOME u oficina OIRS. Esto nos facilitará enormemente el trabajo porque se pierde tiempo en la contactabilidad, sobre todo si los números telefónicos no están actualizados”, agregó Osvaldo Silva.

A la fecha, la lista de espera quirúrgica del establecimiento es de 4.518 pacientes (corte al 18 de junio de 2024), donde se han realizado 778 egresos. Y “como hospital somos capaces de avanzar en la resolución de la lista de espera. Lo hacemos con bastantes sacrificios, entendemos la situación de los usuarios por su largo tiempo de espera, por eso estamos generando el mayor esfuerzo, donde esperamos que la estrategia pueda ser aplicada hasta ver disminuida la lista”, señaló la autoridad.

“70% de los pacientes egresan intervenidos quirúrgicamente”

Lucia Torrealba Campos, enfermera encargada de Lista de Espera y Unidad Prequirúrgica, es una de las principales promotoras para que esta estrategia se cumpla con todos los lineamientos solicitados. La profesional fue una de las expositoras durante la visita de los equipos de Registro y Prequirúrgico del Ministerio de Salud.

En este sentido, la enfermera manifestó que “el trabajo que desarrollamos en la unidad es multidisciplinario, tanto administrativo, como técnico y/o profesional. La satisfacción para nosotros es que más del 70% de los pacientes que se egresan de lista de espera, son operados, o sea que se realizó su intervención quirúrgica; un 30% de todos nuestros usuarios son egresados por una causal administrativa, ya sea porque no se pudo contactar a la persona, o no se presentó siendo contactado en dos oportunidades, o bien rechazó la cirugía o que ya no la necesita como tal; por lo tanto, es importante para nosotros destacar este alto porcentaje ya que a nivel regional y país, hemos sido reconocidos por estos buenos indicadores”.

Agregó que “para nosotros, es importante que el paciente sea operado y que su egreso no sea por la causal administrativa que, no es la fórmula más fácil, sino que más complejo porque hay que seguir un protocolo para poder gestionar su egreso, donde incluso otro usuario pierde la oportunidad de ser intervenido quirúrgicamente, atrasando la lista misma. El énfasis es decirle a la comunidad que actualicen sus contactos telefónicos, acudir a las citaciones y no perder la chance de operarse”.

Por último, el subdirector de Gestión Estratégica y Eficiencia Hospitalaria, enfatizó que “a nuestra comunidad, le informamos de primera fuente que estamos preocupados por resolver la lista de espera que, si bien es cierto es un mal a nivel nacional donde no estamos ajenos a eso, y pese a que el servicio de Pabellón Central está en un periodo de mantención en su infraestructura, donde forzadamente la capacidad de intervenciones se redujo al 50%, igualmente tuvimos un alto nivel de productividad, que nos favorece en los indicadores que tenemos en la actualidad. Esperamos mantener estos índices y al recurso humano, insumos, instrumental, complementando además con la cirugía mayor ambulatoria que tiene un tiempo corto de estadía hospitalaria para el paciente, con intervenciones de rápida resolutividad donde la red familiar es importante. Esto nos ha dado muy buenos resultados. Cuesta, pero sabemos que vamos por un buen camino, donde esperamos que la comunidad sepa que estamos trabajando por resolver esta situación”.