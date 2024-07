Es por esto que el operativo integró también el esfuerzo de las unidades oftalmológicas de Rancagua, Codegua, San Fernando y Santa Cruz quienes se desplazaron hasta la capital de Cardenal Caro para apoyar en la pronta resolución de las listas de espera de la comuna y también se contó con una óptica la cual permitía a los pacientes una gestión más rápida en sus recetas médicas.

La directora de Atención Primaria (APS), Carolina Silva, quien participó de la jornada, destacó la actividad, indicando que “es un operativo muy importante, con más de 200 personas atendidas, que van a salir de la lista de espera, lo que demuestra que, al trabajar en red, de manera coordinada, nos permite resolver estas listas de espera que tanto nos apremian”.

Según el referente del programa de Resolutividad de la Atención Primaria del Servicio Salud O'Higgins, Eduardo Fernández, los pacientes atendidos “se encontraban en espera desde el año 2018 hasta la fecha, debido a la dificultad para poder ser contactados, dadas las condiciones geográficas y condiciones propias de la unidad”. Agregó que la organización de este operativo partió hace un mes y medio aproximadamente “para resolver listas de espera de vicio de refracción, o sea, recetas de lentes no GES y GES, para pacientes que tienen dos tipos de patologías, tanto menores como mayores de 65 años”.

La encargada de UAPO Marchigüe, Catalina Bravo, mencionó la importancia de llevar a cabo operativos como éste, señalando que “fue un trabajo en conjunto entre los funcionarios del Hospital de Pichilemu y la Dirección del Servicio de Salud O’Higgins, en conjunto con nuestro referente del Servicio, así que sin el apoyo de este equipo no hubiésemos podido realizar este operativo”.

El jefe de turno del Hospital de Pichilemu, doctor Hugo Ojeda, comentó que muchos pacientes atendidos durante la jornada, padecen “vicios de refracción y otras patologías no GES, como por ejemplo pterigión y otras consultas que se han venido derivando tanto del hospital como de la región”. La relevancia del operativo también fue destacada por la usuaria María Valdivia Vera, quien afirmó “este operativo me parece bastante bueno, porque para ver a un oftalmólogo es difícil. Pensé que acá iba a ser más larga la espera, pero no ha sido el caso. La atención ha sido buena también”.