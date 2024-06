Natalia Órdenes Donoso, enfermera de la Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI) de especialidades, del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino (HFRZ), dio un paso más allá en su vocación por el cuidado de los pacientes, para sumergirse en el 2023 en el mundo de la literatura, lanzando su primer libro "Alma y Cuatro Elementos".

"Nunca pensé que siendo enfermera iba a escribir un libro", expresó Natalia “aunque confieso que la pasión por la escritura, que se remonta a mi infancia y que estuvo influenciada por una familia de lectores y escritores, me ha ayudado mucho a desarrollar mi labor en el HFRZ. La escritura me ha entregado herramientas blandas, una sensibilidad distinta, para llevar a cabo los cuidados que implica mi profesión”.

"Escribía en mis momentos de descanso, especialmente durante los fines de semana, cuando las palabras cobraban vida después de mis jornadas en el hospital Dr. Franco Ravera. Descubrí que escribir no solo era una forma de expresión creativa, sino también una vía de escape que me permitía procesar las emociones y experiencias que vivía en mi quehacer diario. Con el tiempo, me di cuenta de que mi labor como enfermera y mi faceta como autora se complementaban de manera sorprendente”.

El lanzamiento del libro ha sido recibido con entusiasmo tanto dentro como fuera del ámbito hospitalario, “recibí muchas felicitaciones por parte de mis colegas, además he ido a exponer en ferias literarias y también he sido invitada a participar de presentaciones en colegios, lo que me parece muy gratificante”.

La escritora ahondó en sus futuros desafíos profesionales “con una segunda parte de mi saga en proceso y proyectos literarios en mente, me gustaría poder llevar la magia de mi obra al entorno hospitalario, ofreciendo intervenciones culturales que brinden un respiro a los pacientes y sus familias durante momentos difíciles”.

Por último, Órdenes dio a conocer detalles sobre su escrito “en mi novela, la magia fluye en la sangre de las mujeres de la familia de Aileen, una adolescente de 15 años. Cuando se ve obligada a dejar su hogar para asistir a un internado se enfrenta a la búsqueda de un talismán mágico que promete la vida eterna, pero con riesgos mortales” agregando que “la historia explora temas de magia y almas gemelas, sin escobas voladoras ni varitas, centrándose en el poder de cristales, velas y elementos naturales”.

"Alma y Cuatro Elementos" está disponible en formato físico y digital a través de la página web de la editorial Aurea Ediciones y en diversas librerías a lo largo del país.