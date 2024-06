La idea era la postulación al Premio Nacional de Literatura 2024 de Rigoberto Meriño, poeta y gestor cultural de la provincia de Colchagua. Esta lúdica iniciativa, fue encabezada por una comisión que la integraban los poetas Olga Cruz Manterola y Ángel Chota, más un sin número de simpatizantes que certificaron y firmaron en apoyo a esta singular “Postulación Ciudadana”

El miércoles 19 de junio pasado, siendo ya de noche, la comisión señalada, postuló oficialmente al poeta Rigoberto Meriño, para convertirse oficialmente en ASPIRANTE a tan excelso reconocimiento de la literatura nacional.

Luego este lunes 24 de junio, viajaron a Santiago para hacer la postulación física, vía carpetas, con el objetivo de dejar una clara consignación de la postulación para el jurado que tiene la misión de deliberar.

En el corazón de la cultura de Chile y antes de viajar a su tierra colchagüina, el poeta Meriño expresó a Diario Sexta Región lo que significa para él esta titánica tarea que lo tuvo ocupado por más de tres años.

Comenzó dando las gracias a todas y a todos los que creyeron y se sumaron al trabajo de resaltar el valor del Arte Local, según él, ésta postulación está basada en la importancia de las comunidades y artistas locales, además, con la misión de ir derribando los miedos y sombras en cada uno de los proyectos que nos impongamos.

De la misma manera señaló que el secreto de este éxito, está basado en el trabajo, la constancia, la credibilidad y el tesón de muchas personas anónimas.

Puntualizó que su familia, amigos y él le pusieron todo el corazón a esta “bella y mágica locura”. Explicó que no ha sido un caminar fácil, hay desacuerdos, incluso lo han tildado de loco y otras opiniones que no desea detallar; porque su tarea siempre fue clara y fundamentada, nunca existió algo vago.

“Siempre sostuvimos que nuestra misión era fortalecer y visualizar al Arte Local y sus Artistas Locales; porque tenemos claro y somos conscientes que debemos dejar cimientos firmes a las próximas generaciones, ahí está todo el secreto de esta “Loca y atrevida Postulación Ciudadana. Solo hay que atreverse y dejar que la vida decida, lo importante es decidirse sin miedo a lo nuevo; los frutos se van a ver tarde o temprano, doy fe que es así”.

¿Quiénes lo acompañaron en esta larga postulación?

“Es difícil responder a números, a cuántos corazones amigables; pero siempre se comienza con la familia, algunos amigos cercanos y las bellas personas que les gusta sumarse a nobles causas, me sorprendió en la última etapa, el apoyo de autoridades de todas las miradas políticas, de los medios radiales, medios escritos y online, pero principalmente en el apoyo de las firmas digitales y presenciales, ahí entendí que esto era algo grande, sentí realmente que estábamos en algo importante con esta postulación y que podíamos contar con seguridad que esta idea del Premio Nacional de Literatura era un hito nacional, porque firmaron personas a lo largo de todo el país, cosa que para mí es un orgullo de sumar personas al concepto Arte Local. Todo comenzó en Varillar, Paihuano, Vicuña, Chimbarongo, San Fernando y luego a lo largo y ancho del territorio nacional. Muy orgulloso por lo logrado”.

¿Qué viene ahora?

“Ahora viene un proyecto hermoso y nuevo para mí, estamos trabajando con dos tremendos Artistas Locales, Ángel Chota y Cristian Leclerc Maturana, músicos de la zona, el desafío es musicalizar 10 poemas de mi autoría, además, estoy trabajando en dos libros que me tienen muy motivado, y bueno, esperar septiembre para saber el resultado de este proyecto, entendiendo que del ámbito académico tenemos pocas posibilidades, pero estrictamente desde Arte el Local, hay cosquilleo y mucho que decir. Esperamos que el jurado vuelque su mirada hacia el corazón de Chile y que no seamos los espectadores de una ruleta que no apunta al Arte Local”.

Finalmente Rigoberto Meriño entregó la siguiente reflexión. “No tienes que ser Mistral o Neruda. Lo importante es la pasión de construir, de edificar sueños en la espesura de la arena, de beber de la leche que te da el Arte Local”.