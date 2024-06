En entrevista con Diario Sexta Región la dirigente sostuvo que hoy la gente ya no puede caminar, porque se empieza a hundir el terreno. “Esto que estamos viviendo es realmente penoso y terrible, nuestros vecinos están haciendo un esfuerzo sobre humano para vivir en estas condiciones, caminan y se empiezan a formar hoyos, ya no puede pasar ningún vehículo. Cuando caminamos por el camino se empieza a hundir y eso es producto de las excavaciones que hizo la empresa Montec y que luego taparon con material que obviamente, no es un material sólido y eso está a la vista ya que los terrenos están cediendo hasta sin lluvias”.

Paola Vásquez precisó que la Municipalidad consiguió recursos al Gobierno Regional para poder gestionar y arreglarlos caminos, pero debido al sistema frontal no se ha podido realizar los trabajos en todos los pasajes y que, con la lluvia de las últimas horas, todo colapsó de nuevo.

“Da mucha pena ver como transita por ahí un adulto mayor o un niño ya que no siempre el transporte accede al camino de servidumbre. Y lo peor es que el 27 de junio la empresa se retira con todos sus trabajadores”.

La dirigente vecinal sostuvo que en la mañana de ayer los canales estaban completamente desbordados, “las acequias ya no daban a vasto, llovió toda la noche y el agua estaba llegando a las viviendas, además los caminos estaban inundados transformados en un verdadero río”.