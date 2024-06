En el marco de la protesta, las manipuladoras solicitaron a la empresa Soser que presta servicios en las diferentes comunas de O´Higgins, entre otras cosas, aumentar el bono de locomoción de 30 mil pesos, entendiendo que ellas en pasajes gastan 80 mil, extender los días administrativos y aumentar la escolaridad en los niños, ya que denuncian estar trabajando con mucha carga laboral.

“Necesitamos el 100 por ciento de la materia prima, porque al final nosotras tenemos que hacer alcanzar la comida a los niños y que pasa con eso, los papás creen en algunos casos, que uno no les da la alimentación necesaria a los alumnos”, denunciaron las manifestantes.

Además, precisaron que ha habido despidos injustificados y muchas de las personas no saben si las van a recontratar o no. “La empresa se debe dar cuenta que no puede dejar a nuestras colegas sin trabajo”, argumentaron.