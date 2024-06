Este domingo 9 de junio se realizarán las Elecciones Primarias de alcaldes y alcaldesas en 60 comunas a lo largo del país, y siete de ellas son de la región de O’Higgins. Para referirse a la próxima jornada cívica, el Delegado Presidencial Regional, Fabio López, dio un punto de prensa junto a autoridades de Servel, Justicia y Carabineros.

“Este domingo, nuestra región, y en realidad todo el país, se encuentran preparados para llevar a cabo las primarias legales que, por ley electoral, están conformadas para las próximas elecciones de octubre con miras a elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales”, indicó el DPR Fabio López. En la antesala de este proceso, se realizarán las primarias municipales y de gobernadores, para determinar a los candidatos que representarán a cada bloque político en la elección final. “Las primarias, cuyo voto es de carácter voluntario, se llevarán a cabo en siete comunas de nuestra región: Rancagua, San Fernando, Santa Cruz, Nancagua, Paredones, Olivar y Machalí, donde son primarias para definir candidatos a alcaldes y alcaldesas”, explicó el Delegado Presidencial.

Respecto a ello, el Director Regional de Servel, Luis Ávila, resaltó que como este es un proceso que no incluye a toda la región, se han reducido el número de locales de votación, “ya que solo se elegirán en las comunas donde algunos pactos previamente ante el SERVEL han inscrito candidaturas para definir quienes van a pasar a la elección de octubre”, resaltó, añadiendo que “son más de 370 mil personas en nuestra región que pueden sufragar, y lo harán en 32 locales en 447 mesas, con participación de algo más de 2.200 vocales, y si bien el voto no es obligatorio para esta elección, si lo es para quienes fueron designados vocales, para quienes es una carga pública de tipo obligatoria, y por lo mismo, hago el llamado a verificar si han sido designados vocales, a acudir y en caso de no hacerlo, tener claro que arriesgan multas”.

Sobre la participación proyectada, el director regional de Servel explicó que “como es una elección primaria de carácter voluntario, históricamente hemos tenido menor participación que en el resto de los procesos electorales. Tradicionalmente la región de O'Higgins está por sobre el 90% de participación en los últimos procesos que han sido de carácter obligatorio. Sin embargo, dado que históricamente participa menos gente en estos procesos, es que también se ha hecho eficiencia del proceso electoral y hay menos locales”.

Asimismo, destacó que los electores pueden saber cuál es su local de votación y su mesa receptora de sufragios ingresando a www.consulta.servel.cl. Todas las mesas receptoras funcionarán de 08:00 a 18:00 horas, siempre que no haya electores esperando para sufragar.

¿Quiénes pueden sufragar?

“Todos los electores que consten en el padrón electoral determinado para las elecciones primarias y que son los afiliados a los partidos políticos que pactaron para las Elecciones Primarias y los independientes. Los afiliados a partidos políticos que no hayan pactado no pueden votar, es decir, no pueden hacerlo aquellas personas que están inscritas en un partido político, esto es vigente al día de hoy, pero de algún partido que no forme parte de los pactos que participan en esta región”.”, indicó el director de Servel.

Por su parte, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Marchant, se refirió a que “desde Justicia tenemos dos instituciones principalmente involucradas, siendo la primera el Registro Civil e Identificación, que se desplegará en cada uno de los locales de votación, en este caso son 32, los cuales van a estar cubiertos por 27 funcionarios y quienes en caso de ser requerido, tienen la obligación de verificar la identidad de un votante que, por ejemplo, presente cédula dañada o poco legible. Además, dentro de los locales que se van a cubrir por parte del Registro Civil se encuentra la mesa del complejo penitenciario, que tiene un padrón de 120 posibles votantes, los cuales pueden concurrir hacia la cárcel de Rancagua, donde se encuentra una mesa de votación para ejercer su derecho a sufragio”.

Finalmente, fue el Coronel Roger Valdés Flores, Jefe Departamento Operaciones de la Zona de Carabineros O'Higgins, quien comentó que la institución planifica anticipadamente estos servicios policiales ante una jornada de esta envergadura, “situación por la cual ya tenemos nuestro despliegue operativo para cubrir los locales de votación donde se van a realizar estas elecciones primarias. Estos servicios se van a desarrollar en el perímetro exterior de cada local de votación, donde se va a resguardar lo que es el control del orden público, servicios de tránsito, para que las personas que van a ir a votar lo desarrollen en total normalidad. Es importante destacar que también, aparte de estos servicios policiales que tenemos en el exterior de los distintos locales de votación, tenemos otros servicios, como el control del orden público en caso de alguna situación extraordinaria que pueda surgir, como así mismo la respectiva escolta del material electoral que se utilice para estas elecciones primarias”.

Los pactos que tendrán primarias de alcaldes son:

Con la letra A: Chile Vamos, que reúne a los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política e Independientes.

Con la letra B: Contigo Chile Mejor que reúne a los partidos Demócrata Cristianos, Partido por la Democracia, Socialista, Comunista, Radical, Revolución Democrática, Federación Regionalista Verde Social, Comunes, Liberal, Convergencia Social, Acción Humanista e Independientes.

Con la letra C: Partido Social Cristiano e Independientes.

Respecto al voto asistido, como en toda elección, cualquier persona con una discapacidad de origen visual, motor o físico, auditivo, psíquico, o intelectual, tendrá la posibilidad de ser acompañada y asistida al momento de votar. Lo pueden hacer en compañía de una persona mayor de 18 años de su confianza. Para ello, deben informar previamente al presidente de la mesa y debe quedar registrado en el acta. Es importante saber que una persona puede asistir solo a un elector, a menos que haya un parentesco directo.

En tanto, aquellos electores que prefieran votar solos, sin ser asistidos, podrán recibir la asistencia del presidente de la mesa, para doblar y cerrar el voto con el sello, a su requerimiento. Los electores y las electoras con discapacidad visual podrán también optar por utilizar una plantilla confeccionada en una mica transparente con o sin sistema Braille.