El pasado lunes, un grupo de casi 10 personas de la comunidad escolar de la Escuela Pedro Morales Barrera, acompañados de un candidato a concejal por la ciudad de San Fernando, llegaron hasta las dependencias de SLEP Colchagua para demostrar su molestia tras el rumor circulante en esa comunidad educativa sobre la postergación de la entrega de obras del establecimiento para el 2025. A ese respecto desde SLEP Colchagua informamos:

Desde el 2023, la Escuela Pedro Morales Barrera se encuentra en proceso de obras de reparación y reestructuración para la entrega final a su comunidad educativa. Estas mismas han sufrido diversos retrasos, principalmente, por una serie de robos de materiales y estructuras relacionadas a los trabajos relacionados.

Estos niveles de inseguridad en el establecimiento nos ha obligado, entre otras cosas, a postergar compras para la infraestructura de la escuela, hasta poder garantizar su permanencia en el lugar. De igual manera, hemos tenido una serie de reuniones tanto con Carabineros como con Policía de Investigaciones, para generar mejores mecanismos de prevención de delito al interior del establecimiento.

En ese sentido, el Director ejecutivo (S) de SLEP Colchagua Héctor Saravia Molina fue enfático al sostener que la Escuela Pedro Morales Barrera “será entrega a su comunidad escolar luego de las vacaciones de invierno”. Esta decisión fue tomada en conjunto por los equipos de Planificación y Control de Gestión, la Dirección Ejecutiva de SLEP, la unidad de Prevención de riesgos de SLEP y la Dirección del Establecimiento.

Igualmente, Saravia indicó que “la comunidad ya estaba informada a través de su Consejo Escolar (…) se entendió la situación, nosotros nos comprometimos a finalizar el proceso de entrega del establecimiento luego de las vacaciones de invierno. De hecho, este martes 06 de junio se adjudica la instalación de la Red de Control de Internet; igualmente esta semana se concluye el proceso de compra de mobiliario. En estas tres semanas que quedan se hará la limpieza general del establecimiento, la instalación de la red de internet, control de plagas, y entrega de mobiliarios”.

Luego, respecto de la preocupación de esa comunidad escolar por los materiales educativos para las y los estudiantes, desde SLEP se informó que “tenemos guardados más de 40 millones de pesos en materiales para la escuela, pero no lo llevaremos hasta el establecimiento hasta tener mejores resguardos contra robos”.

De la misma manera, se informó que desde esta semana la Escuela Pedro Morales Barrera contará con guardias nocturno; y que gracias a la participación de SLEP Colchagua en el Comité de Seguridad Comunal se han logrado acuerdos para aumentar la frecuencia de rondas de carabineros y guardias municipales en el sector.

Finalmente, el Director Ejecutivo (S) señaló que “esperamos que este tipo de hechos no se presten para hacer campaña política electoral, ya que los /las candidatas al no estar al tanto de todos los pormenores detrás de los hechos, terminan por politizar procesos administrativos que no tienen ninguna relación y no aportan en nada al quehacer electoral en nuestra región”.