SOLAFACE es un centro de formación para que los profesionales de diferentes especialidades puedan aprender a acoplar el talento quirúrgico y medico estético, con nuevas técnicas y tecnologías que hoy están presentes a nivel mundial, de la mano de profesores de la más alta calidad y prestigio. La modalidad de esta formación es de clases magistrales y practica en pacientes, lo que permite poner en práctica los conocimientos con la clínica y resolver dudas durante el proceso.

El Dr. Rodrigo Cosmelli, Cirujano Maxilofacial de la ciudad de San Fernando, detalló que “fue una gran experiencia de intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito quirúrgico de la Cirugía Cosmética Facial, donde asistieron profesionales de diferentes lugares de Latinoamérica, donde pudimos compartir experiencias clínicas y profesionales, ya que cada país presenta diferentes legislaciones”.

Cabe destacar que la formación profesional de ambos se enmarca en un proceso formativo ascendente que involucra 2 años de estudios, que incluyen un curso en el Hospital del Trabajador con formación en rinoplastia de manera presencial y en Brasil con FACESTEAM Academy en Cirugía Estéticas Faciales que involucra clases en línea, plataforma, laboratorio en cadáveres y formación personalizada (one to one), con el objetivo de postular al Board Internacional de Cirugía Cosmética Facial.