Este crecimiento tan drástico, tanto demográficamente, así como, en el sector inmobiliario, trae consigo muchos desafíos de desarrollo territorial, pero sobre todo de cobertura de algunos servicios, que deberían ser básicos en toda comuna, Educación, Conectividad Vial, Alcantarillado, Luz, Agua, entre otros. Pero uno de los servicios que la gente más demanda y hoy es motivo de mucha preocupación, es sin duda y por lejos el tema Salud Pública.

Pichilemu cuenta actualmente, sólo con un Hospital de baja complejidad, que fue construido hace más de 40 años y que estaba diseñado para una población que iba creciendo a tasas muy bajas, y que, desde hace ya algunos años, se estaba quedando corto en su atención. Además, en 2017, se proyecta el diseño y construcción de un nuevo Hospital para la comuna, también de baja complejidad, y que, en su proyección indicaba, qué en el año 15 de operación, llegaría a atender a una población de 27 mil habitantes aproximadamente. Pero la realidad, claramente le pegó en la cara a la comuna, ya que hoy, sin haber comenzado incluso con el diseño de este nuevo hospital, la población superó con creces cualquier proyección realizada hace 7 años.

Es por esto que, parte de la población ya exige que se cambie la complejidad del nuevo Hospital, el cual además no abrirá sus puertas en, por lo menos 3 o 4 años, donde la población será aún mayor, y que se diseñe un hospital de mediana complejidad, con especialistas y pabellones, y con servicios de apoyo más completos (Laboratorio, Imagenología, Urgencia, SOME, entre otros).

Dentro de estas personas, está el ex concejal Pablo Martínez Quinteros, quién ha generado la discusión a través de sus redes sociales, así como en su programa radial. En entrevista con diario Sexta Región, el ingeniero comercial, se refirió a este tema sosteniendo que “efectivamente hoy en día, la Salud Pública es el tema que más preocupa a los vecinos de Pichilemu, ya que sólo contamos con un Hospital de Baja Complejidad, sin especialistas y que no da abasto para atender, de buena forma, a toda la población actual de la comuna. Si a esto le suma, que debemos viajar más de una hora al Hospital de Santa Cruz, para resolver nuestros problemas, con todo el gasto que eso significa, sobre todo a nuestros adultos mayores, que deben madrugar para viajar, que no siempre tienen los recursos para hacerlo, y que más encima, deben esperar un año o dos para que le den una hora al especialista, y si se tienen que operar, otro año más, eso por decir un tiempo mínimo, ya que la realidad es que esperamos mucho más”.

Pichilemu tendrá un nuevo Hospital en los próximos años ¿Se soluciona el problema con este nuevo centro asistencial?

“Lamentablemente no, y hay que decirlo sin miedo, ya que será una estructura nueva, más amplia, con mejor equipamiento y más personal incluso, pero seguirá siendo un Hospital sin Especialistas, lo que es la mayor demanda de la gente, la que quiere resolver acá sus problemas y no tener que salir a otra comuna a mejorarse. Además, hay que tener en cuenta que el Hospital Santa Cruz, también está colapsado, ya que todas las comunas que atiende han aumentado su población y hoy las Listas de Espera han aumentado considerablemente, haciendo aún más difícil el acceso para la gente de la Pichilemu, y lograr atenderse en forma rápida y oportuna”.

¿Y las autoridades actuales qué dicen ante este tema?

“Lamentablemente, tanto el Servicio de Salud, así como las autoridades locales, se conformaron con lo que el Ministerio les está entregando, un Hospital que no se adecúa a la realidad actual de la capital de la provincia de Cardenal Caro y que el día que abra sus puertas, estará absolutamente obsoleto y se mantendrá por muchos años este mismo problema, lo que no es justo para nuestra gente”.

El profesional agregó: “¿Por qué los habitantes de Pichilemu, deben tener un peor acceso a la salud, que otra comuna de la región?, ¿Por qué las autoridades de Salud no ven la realidad actual de la comuna y modifican de una vez el Diseño del nuevo Hospital? ¿O hay otros intereses involucrados? ¿Por qué las autoridades locales se conformaron con un anteproyecto obsoleto y no pelearon por el bienestar de nuestra gente de Pichilemu? ¿A qué le temen?”.

El ex concejal sostuvo que: “Una comuna como Pichilemu no merece la Salud Pública que tiene, debemos ser capaces de luchar por algo mejor”.

¿Y qué es lo que se debiese hacer ahora? Entendiendo que ya apareció una empresa, que licitó y se adjudicó el Diseño y Construcción de los Hospitales de Rengo y Pichilemu.

“Yo tengo la convicción que aún podemos hacer algo como comunidad. Debemos de ser capaces de unirnos como comuna, e incluso como provincia, y por qué no pensar en transformar al Hospital de Pichilemu en un Hospital provincial, ya que a todas las comunas de Cardenal Caro les aumentó su población en forma considerable y de paso descongestionamos el de Santa Cruz, y que sea capaz de resolver realmente los problemas de la gente, los de hoy y los del futuro. Pero para eso también debemos tener autoridades que sean valientes en pelear estas causas, tan importantes para la comunidad hoy en día, ya no nos podemos dar el lujo de seguir eligiendo personas que no son capaces de ver la realidad comunal y que no tienen una mirada de futuro para ella. Nuestra comuna cambió radicalmente y el que no sea capaz de ver esta nueva realidad, no será capaz de resolver los problemas de la gente”, precisó el ex concejal del balneario de Pichilemu, Pablo Martínez.